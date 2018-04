Segunda: Sportivo venció a Altense, por 72 a 62 y mantuvo el invicto

Con el empuje de Rizzo viniendo del banco, Sportivo Bahiense se impuso a Altense, por 72 a 62, por la cuarta fecha del torneo de Segunda división del básquetbol local y se mantiene como invicto.

En un partido duro e intenso, el equipo tricolor cimentó su victoria prevaleciendo en el recupero con Goenaga y Asnaghi, más un buen segundo tiempo de Lucas Santarelli, quebrando la paridad en el inicio del 4ºC con un parcial de 12-3 en 3 minutos, estableciendo una diferencia de 11 (59-48).

“Fue complicado, ya que en Segunda son todos los partidos difíciles; además, todos sabemos la rivalidad que hay entre Punta Alta y Bahía, lo cual es muy lindo. Sabíamos que era un equipo fuerte, aguerrido y que va siempre para adelante; no se iban a dar por vencidos en ningún momento”, señaló Nahuel Rizzo, máximo anotador del encuentro, con 24 puntos (8-8 t1, 5-7 t2 y 2-5 t3).

Altense tuvo un arrollador inicio (14-6) superando la defensa local. Pero luego fue cediendo terreno y el encuentro se tornó parejo hasta el 3ºC, ya que en el último tramo sintió el esfuerzo y sólo el gran despliegue de Fruinque, acompañado por Rava pudieron sostener el marcador. Incluso, llegó a ponerse a 6 (66-60) a 2 minutos del cierre. Pero el local lo pudo cerrar mejor desde la línea, con 4 libres de Santarelli y 2 de Rizzo en el minuto final.

“Por ahí nos está costando arrancar ya que no entramos suficientemente concentrados y los dejamos jugar mucho. Pero en el segundo tiempo lo pudimos mejorar, gracias a que cambiamos la cabeza; nos pusimos fuerte atrás y pudimos ajustar un montón de cosas que por ahí no habíamos podido desarrollar al principio; además apuntamos tiros que en el primer tiempo no entraban”, agregó Rizzo.

El resto

Pacífico cayó como local ante Independiente por 83-71.

Por su parte, Velocidad y Resistencia derrotó, en condición de visitante, a Barracas por 74 a 59 y se acomodó como único líder e imbatido.

Por último, Los Andes perdió el invicto, al caer en Punta Alta, 82-61 frente a Argentino.

Fue diferido Whitense-La Falda. Tuvo libre, Comercial.

Síntesis

Sportivo Bahiense (72): S. Simón, J. Gutt 3, Y. Asnaghi 2, L. Santarelli 12, F. Goenaga 10, fi; N. Melida 6, N. Rizzo 24, L. Casali 2, M. García 1, M. Villoldo 10 y L.Temporelli 2. DT: Gustavo Candia.

Altense (62): J. González 6, F. Percello 9, J. Mazzarello 4, L. Fruinque 20, H. Rava 12, fi; M. Leiva 9, V. Vigoni, J. Tscherino y M. Cremona. DT: Matías Gebruers.

Cuartos: Sportivo, 15-20; 33-33 y 47-45.

Tiros libres: Sportivo, 15-22 y Altense, 12-19.

Cinco faltas: ningún jugador llegó al límite.

Arbitros: Marjorie Stuardo y Diego Kessler.

Cancha: Eladio Santos.

