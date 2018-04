Copa Davis: todo lo que tenés que saber de la serie entre Argentina y Chile

Argentina y Chile disputan hoy los primeros 2 puntos de la serie por la Zona Americana I de ascenso.

El primer encuentro los jugarán Nicolás Kicker (ubicado en el puesto 87 del ránking mundial de la ATP) y el chileno Nicolás Jarry (64ª en el ránking y mejor raqueta del elenco visitante).

Luego, será el turno para Diego Schwartzman (15), el número uno del equipo argentino, y Christian Garín (217), la segunda raqueta de los chilenos.

Toda la serie será transmitida por TyC Sports.

El bahiense Guido Pella, único integrante del equipo actual que estuvo en la final ante Croacia en 2016, no verá acción en el primer día de competencia. No obstante, sería parte de la dupla en dobles junto con el tandilense Máximo González (80) enfrentando a Jarry y Hans Podlipnik. Dicho encuentro se jugará mañana sábado, a partir de las 14.

"La decisión de elegir a Kicker y no a Guido Pella no fue para nada sencilla. Considero que me decidí por el que más le puede aportar al equipo este viernes y me parece que esta serie es una buena ocasión para hacerlo debutar", explicó el capitán argentino Daniel Orsanic.

En caso de avanzar, Argentina deberá ganar una llave más para ascender nuevamente al Grupo Mundial.

Nueva forma de disputa

**Las series se disputarán en 2 días de competencia, y no en 3 como era habitual. El viernes se jugarán 2 singles y el sábado un dobles y dos singles (en caso de ser necesarios).

**Los encuentros serán al mejor de 3 sets, y no a 5.

**Actualmente los equipos cuentan con 5 jugadores (antes eran 4), para que el Capitán tenga una opción más a la hora de elegir la estrategia.

**El quinto punto de la serie sólo se disputará en caso de ser necesario.

Cómo llegan

El equipo argentino, campeón de la Davis en 2016, descendió del Grupo Mundial el año pasado al perder con Kazajistán (3-2) en Astana, y juega en la zona continental directamente en la segunda ronda, mientras que Chile ya jugó una eliminatoria y le ganó a Ecuador por 3-1.

Uno por uno

Toda la información de los 10 jugadores que integran los equipos de Argentina y Chile y se verán las caras entre hoy y mañana en San Juan.

*Diego Schwartzman:

-Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1992.

-Lugar: Capital Federal.

-Altura: 1,70 metros.

-Juega con: derecha, revés a dos manos.

-Ránking de singles: 15.

-Ránking de dobles: 109.

-Récord en Copa Davis: un triunfo y cuatro derrotas.

*Guido Pella

-Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1990.

-Lugar: Bahí­a Blanca, Buenos Aires.

-Altura: 1,83 metros.

-Juega con: izquierda (revés a dos manos).

-Ránking de singles: 63.

-Ránking de dobles: 550.

-Récord en Copa Davis: tres triunfos y cuatro derrotas.

*Máximo González

-Fecha de nacimiento: 20 de julio de 1983.

-Lugar: Tandil, Buenos Aires.

-Altura: 1,75 metros.

-Juega con: derecha, revès a dos manos.

-Ránking de singles: 425.

-Ránking de dobles: 80.

-Récord en Copa Davis: una derrota en dobles.

*Nicolás Kicker

-Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1992.

-Lugar: Merlo, Provincia de Buenos Aires.

-Altura: 1,78 metros.

-Juega con: derecha.

-Ránking de singles: 87.

-Ránking de dobles: 361.

-Récord en Copa Davis: no debutó aún.

*Guillermo Durán

-Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1988.

-Lugar: Tucumán.

-Altura: 1,78 metros.

-Juega con: derecha, revés a dos manos.

-Ránking de singles: 997.

-Ránking de dobles: 71.

-Récord en Copa Davis: no debutó aún.



*Capitán del equipo: Daniel Orsanic.

Chile

*Nicolás Jarry



-Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1995.

-Lugar: Santiago, Chile.

-Altura: 1,98 metros.

-Juega con: derecha, revés a dos manos.

-Ránking de singles: 64.

-Ránking de dobles: 142.

-Récord en Copa Davis: 10 triunfos y 7 derrotas.

*Christian Garín

-Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1996.

-Lugar: Santiago, Chile.

-Altura: 1, 85 metros.

-Juega con: derecha, revés a dos manos.

-Ránking de singles: 217.

-Ránking de dobles: 573.

-Récord en Copa Davis: 10 triunfos y 9 derrotas.

*Hans Podlilpnik Castillo



-Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1988.

-Lugar: Santiago, Chile.

-Altura: 1,83 metros.

-Juega con: derecha.

-Ránking de singles: No posee.

-Ránking de dobles: 44.

-Récord en Copa Davis: 10 triunfos y 4 derrotas.

*Marcelo Tomás Barrios Vera



-Fecha de nacimiento: 10 de diciembre de 1997.

-Lugar: Chillán, Chile.

-Altura: 1,81 metros.

-Juega con: derecha, revés a dos manos.

-Ránking de singles: 414.

-Ránking de dobles: 890.

-Récord en Copa Davis: Un triunfo y ninguna derrota.

*Alejandro Tabilo

-Fecha de Nacimiento: 2 de junio de 1997.

-Lugar: Toronto, Canadá.

-Altura: 1,92 metros.

-Juega con: izquierda.

-Ránking de singles: 800.

-Ránking de dobles: 432.

-Récord en Copa Davis: no debutó aún.



*Capitán del equipo: Nicolás Massú. (Télam y La Nueva.)