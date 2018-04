"Te espero, bebé de mamá", el mensaje de la madre de Agustina Bustos a su hija

La mamá de Agustina Bustos, Laura Elizabeth Moreno, publicó en las últimas horas un desgarrador mensaje en Facebook dirigido a su hija, que fue asesinada el martes pasado.

"A mi bebé... No sé por dónde empezar... Tengo un dolor enorme, me duele el cuerpo, el alma. Te arrancaron de mi vida. Ya no voy a besarte o abrazarte, no siento tu olor, necesito el calor de tu abrazo, que me muerdas la cara, que me hagas enojar.

"No tengo fuerzas para seguir. No puedo respirar. Ya no me vas a decir 'cortala, ya me subí, ya estoy llegando' o 'me hiciste las milass'. Qué injusto es.

"Te doy mi corazón, te doy mi alma... pero volvé con mamá. Vení a mi cama a abrazarme fuerte. No molestabas a nadie, solo venías a casa, a lo de Nare y a la universidad... Eras amiga de tus amigas, la mejor hermana que pudieron tener tus hermanitos.

"No tengo más fuerzas. Solo espero verte volver a mi lado para dejar de morir todos los minutos de cada hora un poco más...TE ESPERO, BEBÉ DE MAMÁ".

El texto fue publicado por ella en el grupo Canal 9 noticias Bahia Blanca, acompañado con una foto de la chica.