Bahía + 25: de qué se trata el proyecto que lanzará Héctor Gay

El intendente Héctor Gay, que ayer no abrió el período de sesiones ordinarias en el Concejo porque "no estaban dadas las condiciones", dio a conocer hoy el discurso que no pudo dar y en el que hace hincapié en un proyecto que lanzará en los próximos meses.

"Lanzaremos una convocatoria para pensar Bahía con proyección a 25 años. Un cuarto de siglo por delante como faro para lo que hoy proyectemos y hagamos. Lo hemos llamado 'Bahía + 25'", expresó.

Se trata de un encuentro cada dos años en el que actores sociales "comprometidos con el futuro", incluido el Concejo Deliberante, debatirán los deseos y los intereses de los bahienes.

El intendente lo definió como "una mirada que esté por encima de las diferencias instrumentales que cada expresión política proponga a la ciudadanía".

Ayer, el jefe comunal no pudo dar su discurso ante el Concejo Deliberante porque, según explicó el presidente de ese cuerpo, Nicolás Vitalini, "no estaban dadas las condiciones" de seguridad para hacerlo.

Según explica el intendente, la idea nace luego de conversar con referentes de la ciudad y busca que las instituciones tradicionales se renueven, con nuevas ideas de conocimiento y comunicación.

Es una convocatoria con proyección a 25 años que para Gay servirá para que se desarrollen herramientas que permitan generar nuevas oportunidades.