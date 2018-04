Escuchá seis éxitos del funk recomendados por las bandas bahienses Big Mamma y Mafankeque

Cuando los músicos afroamericanos agarraron la guitarra eléctrica comenzaron a tocar de una manera tan rítmica y percutiva (sí, como con golpecitos) que lograron uno de los ritmos enchufados más divertidos del planeta: el funk. Fue allá por la década del '60 en Estados Unidos.

Las bandas bahienses Big Mamma y Mafankeque son cultoras del género y se presentarán juntas, mañana, desde las 21, en el festival "Por una vez que nos juntamos" que organiza la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur en el Aula Magna de Colón 80. La entrada será libre y gratuita. Sólo se pedirá un paquete de galletitas para destinar a distintos comedores.

Sus integrantes fueron los encargados de elegir tres temas representativos del género, por banda. Según sus propios gustos claro.

Como dicen ellos: escuchá, ponete ropa suelta y preparate para bailar.

Para Big Mamma el funk está por acá

1) Celebración, de Illya Kuryaki & The Valderramas.

2) Baby be mine,de Michael Jackson.

3) Give it away, de Red Hoy Chili Peppers.

Mafankeque la flashea con estos tres

1) Papi dónde está el funk, de Los Tetas.

2) Jaguar House, de Illya Kuryaki & The Valderramas.

3) El Cocinero, de Tapones de Punta.

Nosotros creemos que no pueden faltar este temón.

1) Come on get it, de Lenny Kravitz.

Ni este solo funkero del bajista de Chic

Ni esta obra maestra de los Parliaments Funkadelic