Primera: "Hoy tuvimos reacción, pero no nos podemos confiar", dijo Morán tras el triunfo de Bahiense

Tras los resultados que esta noche arrojó la cuarta fecha, el torneo de Primera división del básquetbol local ahora tiene dos líderes (invictos): Bahiense del Norte y Liniers.

El equipo de Alejandro Navallo venció 84-69 a Pueyrredón, en Salta 28, y lo bajó de la cima; mientras que el "Chivo" aplastó 111-90 a Leandro N. Alem como visitante.

Por su parte, Villa Mitre cayó 84-81 ante El Nacional, en La Quinta, y también perdió su lugar en la vanguardia.

A su vez, Olimpo y Napostá festejaron su primer triunfo en el certamen. El aurinegro derrotó 65-51 a San Lorenzo en el Norberto Tomás y "Napo" superó 78-63 a 9 de Julio, a domicilio.

Por último, Estrella venció a Estudiantes por 83-73 en el barrio San Martín.

En el Manu Ginóbili, a Bahiense le llevó todo un tiempo encontrarle la vuelta al planteo defensivo de Pueyrredón, que se paró en zona y así le generó más de un problema al dueño de casa.

Si bien el tricolor abrió el juego con sendas bombas de Silva y Buzzo, lo cierto es que a su circuito ofensivo le faltó fluidez para poder desarticular la estrategia visitante. Y el auriazul, más suelto, aprovechó la confusión de su rival para abrir una brecha en el marcador: 21-13 en 19 segundos del 2C.

"No nos sorprendieron porque sabíamos que posiblemente iban a defender en zona, pero la verdad que no lo supimos resolver. Además, defensivamente no fue nuestro mejor juego. Ese combo hizo que las cosas se nos complicaran, especialmente en el primer tiempo", explicó Juan Pablo Morán.

Con libres de Pennacchiotti y un nuevo triple de Silva, Bahiense emparejó el juego enseguida (20-21 en 1m56s), aunque lejos estuvo de sentirse cómodo en ataque, más allá del aire fresco que aportó Repetti en la pintura y de los bombazos oportunos de Hevia. "Purre" nunca bajó la intensidad atrás (también estuvo muy rápido en los balances) y, con un par de apariciones de Matías Chaves, logró irse en ventaja (38-34) al entretiempo.

Sin embargo, las cosas fueron muy diferentes en el complemento. El tricolor levantó su nivel, comenzó a encontrar los espacios en la defensa visitante y se fue adueñando del control del encuentro. De la mano de Morán y Buzzo (ambos anotaron 8 unidades en el 3C), el local sacó +10 de diferencia en el mismo tercer período (59-48 a 1m40s) y el partido se rompió.

"En el segundo tiempo pudimos defender y correr, tomamos tiros abiertos con más confianza. Estuvimos bien en los primeros minutos del tercer cuarto y ahí pudimos sacar una diferencia que mantuvimos hasta el final", sostuvo el "Pollo".

Apoyándose en Rivera (10 tantos en el 4C), Pueyrredón fue por la reacción en el último capítulo (69-62 a 6m21s), pero se quedó sin combustible y Bahiense, ya más sereno, liquidó el pleito y se quedó con la victoria y el invicto del elenco de Mauricio Vago.

"Hoy tuvimos reacción, pero no podemos confiar en que siempre vamos a tener esa capacidad o que el rival nos va a dejar reaccionar. Tenemos que mejorar para entrar más metidos al partido", entendió el ex Olimpo.

"En los primeros tres partidos fuimos de menor a mayor, sin duda. En este encuentro no sé si dimos un paso atrás pero no fue nuestro mejor partido, podríamos haber jugado mejor. Debemos seguir mejorando", cerró Morán.

La síntesis

-BAHIENSE DEL NORTE (84): J.P. Morán 10, A. Barbero 4, E. Silva 8, A. Buzzo 17 y F. Pennacchiotti 15 (Fi); M. Peyronnet 15, F. Leal 0, E. Miguel 0, F. Repetti 8 y A. Hevia 6. DT: Alejandro Navallo.

-PUEYRREDÓN (69): L. Fernández 8, G. Rivera 20, M. Chaves 12, D. Foulkes 4 y E. Roberson 6 (Fi); F. Alfonso 7, J. Belleggia 10, J. Scattolini 2 y P. Pérez Pavón 0. DT: Mauricio Vago.

-Cuartos: Bahiense del Norte, 13-19; 34-38 y 64-53.

-Tiros libres: Bahiense del Norte, 23-33 y Pueyrredón, 13-17.

-Cinco faltas: Chaves (P).

-Árbitros: Mauro Reyes y Diego Kessler.

-Cancha: Manu Ginóbili.