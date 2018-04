Crimen en el Rucci: el Concejo pidió explicaciones por lo que tardó la ambulancia

Sin el intendente Héctor Gay ni sus funcionarios entre los presentes, el Concejo Deliberante inauguró el periodo de sesiones ordinarias y el crimen de Agustina Bustos estuvo entre los temas de agenda.

El legislativo aprobó por unanimidad un proyecto para que el Municipio explique por qué motivos la ambulancia del servicio Siempre demoró más de 45 minutos en asistir al lugar donde fue apuñalada la chica de 19 años. Además se pretende saber cuántas ambulancias había disponibles esa noche para atender las emergencias de la ciudad.

Horas después del asesinato que conmueve a la ciudad, vecinos se quejaron de que a pesar de los repetidos llamados al 107, 911 y a la comisaría de Villa Rosas-- mientras Agustina estaba tirada-- la ambulancia demoró unos 45 minutos e incluso equivocó la dirección, pasó de largo y un móvil de la policía tuvo que ir a buscarla.

“Entendemos que este hecho debe ser aclarado por las autoridades competentes frente al sistema de emergencias”, dijo la autora de la iniciativa Gisela Ghigliani (Unidad Ciudadana). En los próximos días, el Municipio debería explicar los motivos de las demoras.

Menos controles de alcoholemia

En otro tramo de la sesión, el legislativo aprobó un proyecto de Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana) en el cual se pidieron explicaciones por la menor cantidad de controles de alcoholemia dados a conocer días atrás en un informe especial publicado por La Nueva.

“Ante las muertes de Matías Streitenberger y Facundo Saccoccia a manos de dos borrachos al volante es urgente que se tomen medidas y se expliquen las razonas por las que se realizan menos controles”, dijo el experiodista.

También aseguró estar a favor de la tolerancia cero y reconoció que una nueva ley que exija no consumir bebidas alcohólicas a los conductores no alcanzará si es que la comuna no hace los controles y operativos