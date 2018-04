Vidal habló de la inseguridad en Bahía y dijo que investigan el accionar policial en el crimen de Agustina Bustos

La gobernadora María Eugenia Vidal se refirió hoy a la situación que vive Bahía Blanca de inseguridad en las últimas semanas y mencionó que investigan el accionar policial en torno al crimen de Agustina Bustos, la chica asesinada por 3 menores en el barrio Rucci.

"Bahía no es una de las ciudades con mayor índice delictivo de la provincia. Tiene problemas pero no es de las más graves. No se compara con San Martín o Quilmes. Ahora, cuando pasa algo así en una ciudad, uno tiene que investigar si la actuación policial fue la correcta en la prevención", dijo en diálogo con El Diario de Mariana de Canal 13.

"Estos casos (femicidios) y las desapariciones son los casos que más nos preocupan", agregó la gobernadora.

Agustina Bustos tenía 19 años y la asesinaron el martes por la noche. Los vecinos ayer se manifestaron y exigieron justicia, además de quejarse porque son reiterados los llamados al 911 y la policía por intentos de robos y venta de droga.

"Creamos un equipo de asistencia a las víctimas. Nos contactamos y las asistimos desde todo punto de vista. Por supuesto que no repara en nada. Lo único que puedo hacer por un lado es lo humano y lo personal lo que hecho: reunirme sin que nadie se entere y los voy a ver y doy la cara", aseguró Vidal.

En ese sentido, pese a mencionar que la inseguridad no comenzó con su gobierno y que "es un problema muy profundo que no se va a resolver rápidamente", ella se siente responsable.

E insistió con que van a "revisar si hay alguna cuestión de irregularidad policial que ocurre en la zona".