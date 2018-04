“Ahora es cuando más unidos tenemos que estar”, dijo Corvalán

Por Ricardo Sbrana – rsbrana@lanueva.com

Enviado a Laguna Blanca

A Bahía Basket se le presentará mañana ante La Unión de Formosa la última chance de ganar un partido de visitante al cabo de una gira de cuatro encuentros. Y mantener así una constante a lo largo de la temporada: volver con un triunfo en cada salida.

No será sencillo porque el equipo está sintiendo las ausencias. Una, dos, se pueden disimular. Pero recordemos que a Bahía le falta un cinco extranjero (por partida doble, ya que no cuenta con Anthony Johnson ni con Gerson Santos), dos aleros (Hernán Jasen con lesión de tobillo y desde el miércoles Juan Pablo Vaulet por gastroenteritis) más un escolta (el juvenil Leandro Bolmaro, quien no participó de la gira por encontrarse en Estados Unidos).

Al resto le queda la tarea de multiplicarse, en puestos y en volumen de juego.

“No podemos quedarnos ahora, es cuando más unidos tenemos que estar. Es la realidad, no hay ningún verso. Nos queda un partido más, contra La Unión. Hay que tratar de meterlo y por lo menos ir con un partidito ganado a casa”, fue el mensaje de Facundo Corvalán.

Bahía llegó esta mañana a Formosa capital, luego de caer ante San Martín de Corrientes (79-69). Mañana se trasladarán en horario matutino hacia Laguna Blanca.

“Tenemos que proponernos salir a la cancha y dejar todo. Creo que hoy por momentos lo pudimos hacer, pero después aflojamos”, explicó el base, quien viene siendo uno de los más activos en la defensa bahiense, a la hora de presionar a los armadores rivales, recuperar y correr.

En el siguiente video, mirá la volcada de Facundo Corvalán entre dos marcas de San Martín de Corrientes:

“Nos costó mantener la intensidad y nos complicaron bastante cuando pusieron la pelota en el poste bajo. A partir de eso generaron muchos pases extra y supieron ser más inteligentes que nosotros”, agregó.

Bahía lo hizo bien en el primer tiempo, pero el elenco correntino tuvo unos primeros 5m del tercer cuarto en el que explotó todos sus recursos. Con parcial de 19-0, definió el encuentro.

“En ataque intentamos ponerle movilidad pero no nos salieron las cosas de la mejor manera. Igualmente nos faltó un poco de energía y concentración. (En el complemento) No entramos de la mejor manera y después empezamos a jugar ya con esa diferencia, intentando acercarnos. Por momentos lo hicimos, pero ellos siempre fueron superiores”, concluyó el juninense.

Sin árbitros confirmados

La AdC todavía no publicó la terna arbitral que va a dirigir mañana en el Polideportivo de Laguna Blanca. El parido comenzará a las 22.

La ciudad

Laguna Blanca se encuentra a 140 kilómetros de Formosa capital. Uno de los límites de la ciudad es la ruta nacional 86, por donde se ingresa a la misma. Con sólo cruzarla, como a cualquier calle, se accede al Parque Nacional Río Pilcomayo.

Su población es de 7.500 personas, aproximadamente. Aquí se celebra la Fiesta Nacional del Pomelo.