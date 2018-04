Morena Rial destrozó a Natacha Jaitt, quien acusó a su papá de pagar por sus novios

Morena Rial, hija del conductor televisivo Jorge Rial, se descargó en las redes sociales luego de que la mediática Natacha Jaitt acusara a su papá de pagar por sus novios.

El conductor de Intrusos filtró el teléfono de Jaitt y ella se la agarró con Morena, la hija de Jorge: dijo que la adolescente sólo consigue novios porque su padre les paga para que actúen ese rol.

Asiq publicaste mi celular sorete mal padre sinverguenza q pagó a la side para q no salten tus tramollas con cristobal lopez y yo tengo hijos propios q cuidar y no pago jugadores de inferiores q novien c/ mi hija como vos hacés? @rialjorge ATIENDAN A ESTE HJDPTA acá 11 2626-2222 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 4 de abril de 2018

Morena ahora está en pareja con Facundo Ambrosioni y antes salió con Martín Casar, ambos futbolistas.

Esta acusación llegó a los oídos de Morena y ella se descargó en las redes sociales. Le dedicó palabras muy fuertes, algunas irreproducibles, y cuestionó varias cosas: la higiene personal de la mediática, su supuesto oficio de trabajadora sexual, su inteligencia y su maternidad.

También negó que sus novios hayan sido parte de un arreglo comercial y le cuestionó que, como mujer adulta, ataque a una chica joven como es ella y la invitó a preocuparse por su propia vida.

Martín Casar, el ex de Morena, también negó haber recibido plata del conductor de Intrusos para salir con Morena. En diálogo con TN Show, expresó: "Jorge Rial nunca me pagó un peso. Yo me enamoré de Morena, y cuando me separé de ella, él a los pocos días me bloqueó de todos lados. Después de mi ruptura nunca más tuve contacto con él. Quiero aclarar que nunca me ofreció dinero para estar con su hija". (TN y La Nueva.)