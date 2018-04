Organizaciones feministas y sindicatos demoraron el inicio de sesiones en el Concejo

Organizaciones feministas y sindicatos irrumpieron este mediodía en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante para exigirle respuestas al intendente Héctor Gay por los hechos de violencia de género ocurridos en las últimas semanas.

“Bajen y den la cara. Queremos construir una ciudad, ni siquiera un futuro, un presente. Tener con quién caminar. Bajen y den la cara, por favor, ¿es tan difícil?”, les exigió a concejales y funcionarios la abogada Fernanda Petersen, en representación de DesBandadas.

“Nos están matando. Sentémonos, hablemos. Esto se fue al carajo, no al pasto. ¿Qué quieren que hagamos? No nos vamos a ir un carajo de acá, la ciudad se incendia”, agregó Petersen.

“Hay gente que no tiene para comer. Y hoy tenemos a un señor [en alusión al intendente] que gana 290.000 pesos y concejales que casi llegan a los 100.000 y no se dignan a hablar a hablar con gente que no tiene para comer, ¿no les da vergüenza?”, sumó Verónica Bajo, de Acciones Feministas.

“Gay tiene que venir a rendir cuentas de lo que pasa en Bahía Blanca. Hay mujeres asesinadas y hay víctimas de abuso y hay chicas que tiran muertas en los hospitales y hay chicas a las que las apuñalan en plena luz del día”, detalló Bajo.

Además, desde el gremio de aceiteros se presentaron para denunciar que la fábrica Cargill no deja que sus empleados entren a trabajar.