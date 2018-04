Aníbal Pachano y una dura confesión: "Tengo cáncer de pulmón"

El coreógrafo Aníbal Pachano confesó en las últimas horas que sufre cáncer de pulmón.

"Tengo cáncer de pulmón y es porque siempre fui fumador", dijo el artista en una entrevista en Intratables.

Luego, habló de su entorno: "Quiero agradecerle a Ana, mi exmujer, y a mi hija que fueron dos pilares impresionantes en todo el proceso. Nunca pensé que me podía morir. En todo el tratamiento me conecté con el arte. No podía dejar de pensar y hablar como un loro".

Por último, dijo que tiene problemas económicos: "A veces uno tiene que aprender que se equivoca y que las cosas no salen bien. Es un tema de contadores y abogados, yo me enfoco en mi salud, lo demás me importa tres pitos. Quiero darle las gracias a todos por el cariño. Respetaron a mi hija y no hicieron un circo de todo esto". (TN y La Nueva.)