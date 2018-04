"La policía no pasa", se quejó el titular de la Sociedad de Fomento del barrio Rucci

El titular de la Sociedad de Fomento del barrio Rucci, Jorge Schneider, habló esta mañana por LU2 sobre la muerte de una chica de 19 años quien fue apuñalada en ese sector.

"Hace dos días que no se ven patrulleros. La policía no pasa, no sé cuál es el problema", se quejó.

Y dijo que por la manera de actuar de los tres chicos detenidos, "usaron mucha droga".

Schneider indicó que el barrio viene sufriendo una seguidilla de robos y dijo que la situación empeoró con la llegada de las familias que están ocupando las casas del Plan Federal: "No quiero generalizar, hay gente buena pero hay muchos que no se sabe de dónde vienen".

En tanto, el dirigente vecinal de Villa rosas, Jorge Paz, dijo que "desde noviembre que no se reúne el foro de seguridad y prácticamente estamos abandonados".

"Antes teníamos la policía local que recorría todos los sectores, hoy no la tenemos. Tenemos un comisario que tiene buena voluntad pero no conoce la problemática del sector...", lamentó Paz, quien agregó que la gente del barrio "está muy asustada".

Paz también indicó que no conocen a los tres menores involucrados: "Tenemos de todos los sectores que vienen a Villa Rosas. Si recorren la avenida Arias a la noche, es un caos".

Esta tarde, desde las 18, los vecinos se juntarán en Arias y Estados Unidos para pedir seguridad.