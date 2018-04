Tornquist: Bordoni volvió a pegarle a Trankels

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, cargó duramente contra el gobierno municipal que lo antecedió -a cargo del justicialista Gustavo Trankels- haciendo referencia a los supuestos sobreprecios de obras que se realizaron en la gestión anterior y a las denuncias al respecto que se llevaron a la Justicia. Además, tuvo algunos entredichos con representantes del bloque opositor.

Durante los 45 minutos que duró su alocución, el actual jefe comunal aseguró que “estamos lejos de ser el peor gobierno -en Tornquist- de los últimos 14 años”, que recibió “un barco sin timón que estamos manejando”, y que aunque se recaude el 100% de los impuestos, no se podrían equilibrar los gastos del municipio.

Bordoni realizó estas declaraciones durante la inauguración de período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local, donde además de comentar las obras realizadas y los proyectos a futuro, también recibió críticas por parte de la oposición.

“Teníamos un barco sin timón que estamos manejando, y mucha desidia que hoy estamos mejorando, pero a costa del trabajador. Este municipio cierra el ejercicio con déficit porque aún recaudando el 100% de los impuestos, no podríamos equilibrar los gastos”, dijo.

“Estamos lejos de ser el peor gobierno de los últimos 14 años. Con las falencias que tenemos y los aumentos tarifarios que han devastado el bolsillo del trabajador, debimos tomar decisiones difíciles, que tal vez también fueron apresurada”, agregó.

Además, señaló que él gobierna “para aquellos que menos ganan y aunque reciba retos de los gobiernos provincial y nacional, gestiono para mi gente, que es la que me eligió”; y pidió a sus concejales no sean obsecuentes ni con él o los gobiernos nacional y provincial para decir lo que (consideran que) está mal.

Denuncias

Bordoni también recordó la denuncia recibida por parte de la oposición por la supuesta irregularidad de la compra de una combi para trasladar chicos a la escuela de Chasicó y la adquisición de cámaras de seguridad para Saldungaray.

“Ya fue desestimada por la Justicia”, sostuvo.

“Sin embargo, la gestión anterior tiene que dar explicaciones de una denuncia pública que hicimos en la Justicia respecto de la construcción de la senda peatonal de Saldungaray. Hay detalles técnicos elaborados por autoridades competentes sobre la misma, donde indican falencias en la construcción”, aseveró.

“Incluso, desde Vialidad de la provincia de Buenos Aires nos dijeron que la obra tiene un costo real de 710 mil pesos, mientras que la gestión anterior pagó 3 millones”, detalló.

Obras y proyectos

Entre los proyectos para el futuro próximo, Bordoni afirmó que durante este año se van a ejecutar la Escuela Nº 4 de Saldungaray, y un SUM para la Escuela Nº 2 de Sierra de la Ventana; y señaló que la prioridad de la gestión es terminar el edificio de las Escuelas Nº 21 y 5 de Villa Ventana.

En el área habitacional, remarcó que se construirán 17 viviendas en Chasicó, y que se avanzará en dotar de servicios las tierras compradas en la cabecera, para posteriormente construir un barrio allí.

Bordoni indicó que en Sierra de la Ventana se están ejecutando los desagües pluviales con una inversión de 42 millones de pesos.

“Necesitamos infraestructura si pretendemos crecer”, afirmó.

En cuanto a la cabecera, destacó las tareas de reacondicionamiento que se están llevando a cabo en la plata de tratamiento de líquidos cloacales, además de nuevas dependencias en el hospital local.

Oposición

Durante la sesión, desde la oposición señalaron que “Bordoni se la pasa hablando de la gestión anterior, pero no cumple con lo que prometieó y escuchamos que enumeren proyectos para que sigamos creciendo”.

“Está haciendo una pésima gestión y por eso cerramos el ejercicio anterior con un déficit superior a los 70 millones de pesos”, recalcó el concejal justicialista Guillermo Löffler. (Agencia Tornquist)