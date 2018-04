El recuerdo de una amiga: "Agustina tenía una luz, siempre estaba alegre"

"Era una gran persona, una gran amiga, una chica que tenía una luz, que siempre estaba alegre, sonriendo. No hacía nada malo, no jodía a nadie".

Agostina Nador era muy amiga de Agustina Bustos, la chica que anoche fue asesinada en el barrio Rucci. Y la recuerda así.

Se conocieron en la secundaria y este año arrancaron juntas en la Universidad Nacional del Sur: Agustina se había anotado en Enfermería para después estudiar Medicina.

"Quería estudiar, tener una carrera, un trabajo... Quería viajar, conocer otros lugares", le contó Agostina a La Nueva.

El último fin de semana estuvieron juntas en Córdoba, provincia a la que viajaron por Semana Santa. Y este lunes volvieron a Bahía.

"Una amiga que vio la noticia me mandó un mensaje, fuimos al hospital y nos enteramos de todo. Todavía no lo puedo creer, no me cae la ficha", aseguró Agostina.

Y agregó: "Ella nunca tuvo miedo de andar sola. Siempre andamos por el barrio Rucci y nunca vimos nada raro".

Los tres detenidos por el caso son menores. Y eso le da mucha bronca.

"No les pueden hacer nada porque son menores, pero vos mataste a una persona perdiste todos tus derechos. Tenés que morirte en la cárcel", cerró.