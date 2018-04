La hija de Mirtha contra Natacha Jaitt: "Una prostituta que dice con quién se acostó es una traidora"

Marcela Tinayre, hija de Mirtha Legrand, atacó a Natacha Jaitt luego de las polémicas declaraciones que hizo la mediática en el programa de su mamá.

"Una prostituta que dice con quién se acostó es una traidora", aseguró Tinayre.

Y agregó: "Sé que mi hijo pidió disculpas por el error de haber invitado a esta mujer [...] Es tan difícil el equilibrio, porque si la hacen callar es censura. Si le dicen que se retire de la mesa… censura".

La hija de Mirtha habló de las declaraciones de Natacha: "Se dieron muchos nombres. Tampoco esta mujer Jaitt es la imagen de la Justicia. Ella tiene que presentar pruebas, y espero que hoy la Justicia ya la haya citado, porque no se puede hacer daño a tantas familias si no se tiene todo esto comprobado. Ella ya destruyó a una familia. Porque se puede ser prostituta en la vida, eso nadie se lo va a criticar, pero una prostituta que da los nombres de con quién se acostó, es una traidora".

"Todo esto tocó a la patria periodística. Va a tener que demostrarlo, y se va a comer una fuerte denuncia si no tiene los papeles que ella dijo", señaló.

Polémica

Importantes figuras del espectáculo cuestionaron que se le haya dado entidad a Natacha, que "se sentó a ensuciar gente sin mostrar pruebas".

Primero Mirtha, a través de un mensaje, criticó a la producción por haberla llevado, a pesar de que ella no estaba de acuerdo. "Fue usted la que me metió en esto. Hágase responsable ahora. Yo me oponía y ustedes insistían. Me hacen daño", escribió la diva, en un texto dirigido a una productora.

Luego, ante los cuestionamientos, Nacho Viale dio la cara y en diálogo con Jorge Lanata pidió disculpas como productor general. Dijo que invitó a Jaitt porque creyó que le daría rating al programa y reconoció que fue un error. Sin embargo, aclaró que "cada invitado dice lo que piensa asumiendo su responsabilidad". (TN y La Nueva.)