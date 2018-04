Patagones: falleció el exintendente Edgardo Goldaracena

A los 83 años de edad, falleció el exintendente de Patagones Edgardo Goldaracena. Oriundo de la localidad de Bahía San Blas, ocupó el cargo entre 1976 y 1982, aunque también se desempeñó como concejal y secretario de Gobierno en administraciones electivas.

"En su paso por los diferentes cargos públicos se destacó por su vocación de servicio a la comunidad", enfatizó el municipio en un comunicado oficial.

Su familia había nacido en la zona rural cercana al Paraíso de los Pescadores. Cultivaba la tierra y, en temporada de pesca de cazón, trasladaba las capturas hasta la fábrica de aceite de Pueblo Viejo. Goldaracena fue el único varón de una familia de cinco hijos.

"De primer grado inferior a tercer grado hice la primaria en la escuelita de San Blas, y después hasta sexto acá, en Carmen de Patagones, en la escuela 2, porque ya estaba viviendo en la casa de mi abuela”, contó en una entrevista que hace algunos años le hizo el periodista Carlos Espinosa en su blog perfilesespinosa.blogspot.com.ar.

“Alguna vez una señora muy amiga me dijo 'qué dura fue tu infancia: te veía con una gomera colgada al cuello, juntando los caballos y ayudando a tu padre en el campo'. Y yo le contesté: 'no te equivoqués, mi infancia fue tan feliz como la de cualquier chico'. Yo no tuve bicicleta, ni una pelota de fútbol, porque pateábamos una pelota de trapo, pero fui feliz. Porque me marcó una cosa muy cierta: que en la vida no siempre los que tienen mucho son los más felices”, refirió.

Su juventud transcurrió en Trelew, donde fue empleado de la entonces Dirección General Impositiva (DGI). En 1955 pidió el pase a Carmen de Patagones, pero al poco tiempo dejó su cargo para trabajar como gerente de la Corporación de Comercio y, luego, en su oficina particular.

En 1960 ingresó en la Administración de Tierras Fiscales, donde trabajó junto a Magdaleno Ramos. Luego pasó por el Instituto Agrario, tras lo cual volvió a la actividad privada, comprando lana para una firma exportadora.

"Más tarde ocupé durante menos de un año la secretaría de Gobierno y Hacienda con otro amigo, el intendente Néstor Ezcurra, en 1973”, recordó en la entrevista.

En 1976, tras el golpe militar, le ofrecieron el cargo de intendente de facto.

"Algunos vecinos me apoyaron por aquello de que más vale jodido conocido que bueno por conocer -bromeó-. Yo no fui intendente de verdad. Mi intención fue solamente la de serle útil a mi comunidad. No voy a defender a los procesos militares, porque no lo siento".