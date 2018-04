Con las intenciones no alcanza

La discusión por el aumento de las tarifas y la arremetida gubernamental de María Eugenia Vidal en busca de atenuar esas subas con la reducción de impuestos que impactan en las facturas seguirá siendo prácticamente el tema excluyente.

A tal punto que el jefe de Gabinete, Federico Salvai, junto al ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre convocó a un puñado de intendentes “macristas” en La Plata para homogeneizar el discurso oficial frente al debate público. Después, dicen, decidieron también llamar al vicegobernador radical Daniel Salvador y otras espadas parlamentarias de Cambiemos dentro de una Legislatura bonaerense que fue epicentro de duros cruces y cuestionamientos ante el aumento desmedido de las tarifas de los servicios públicos.

"Por haber tenido gobernadores como los que tuvimos es que hoy la Provincia está como está. Hoy hablan de inflación los mismos que no fueron capaces de generar índices reales y confiables", remarcó el jefe del bloque oficialista de Senadores, Roberto Costa.

La Legislatura bonaerense dio luz verde a una quita de impuestos parcial en las factura de luz pero con limitaciones para que la medida no afecte a los municipios.

Precisamente, una porción de la iniciativa enviada por el Ejecutivo que regula las partidas que las compañías eléctricas, y de agua y cloacas tributan a los municipios, fue enviada “a comisión” para un análisis pormenorizado de la cuestión. Claramente, no es la primera vez ni será la última negociación doméstica entre la Gobernación y el arco opositor legislativo.

Gay, el primero

El alcalde bahiense, Héctor Gay, fue el primero en anunciar la eliminación de un fondo municipal que significa el 3% de las facturas de gas, demostrando como señal a las diagonales ser el “discípulo” más disciplinado de Macri y Vidal.

Los intendentes peronistas del Conurbano a esa hora erán “punta de lanza” manifestando su inquietud porque, afirman, la decisión de Vidal de eliminar impuestos en las tarifas de los servicios públicos, implicará que las comunas dejen de recibir cerca de 1.200 millones de pesos.

El arco opositor brindó un acompañamiento crítico. El massismo votó y acompañó con “chicana” el proyecto de Vidal. Recordando que el mismo fue un mix entre el Poder Ejecutivo y el Frente Renovador, ya que habían presentado una iniciativa igual hace una semana atrás, antes de que la Gobernadora anuncie en los medios la baja de impuestos provinciales que venían en las facturas de luz, gas y agua.

En líneas generales, el kirchnerismo parlamentario de Unidad Ciudadana / FPV acompañó la aprobación del proyecto del PE que propone reducir los impuestos provinciales que gravan el consumo de servicios públicos pero advirtieron que el “impacto será ínfimo para los bolsillos”. En ese sentido reclamaron medidas que signifiquen una rebaja real de las tarifas y limiten las ganancias exorbitantes de las empresas distribuidoras.

Un memorioso caminante de los pasillos legislativos recordaba que hace un mes Cambiemos se repartía por “torpeza e inmadurez política” cargos hasta 2023 con una segura triple reelección del PRO en el 2019 (Macri, Vidal y Rodríguez Larreta) y ahora le reclama al PJ “dialoguista” y a los K que no hagan política electoral con las tarifas.

Farmacity

También el proyecto de ley “anti -Farmacity” impulsado por el massismo para prohibir la administración de farmacias en manos de sociedades anónimas fue aprobado por Diputados. Pero aún queda una instancia más que es la votación en el Senado donde tranquilamente la movida farmacéutica puede atascarse ya que Cambiemos controla 29 de las 46 bancas.

Tras la aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de jury que busca acelerar los tiempos para tratar los enjuiciamientos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial en la Provincia promovida por Vidal, la iniciativa ahora deberá ser votada en el Senado.

Todos los capítulos de la reforma integral del sistema de justicia que impulsa Cambiemos pasan por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que conduce la senadora bahiense Nidia Moirano.

La “ACA” --como le dicen en términos parlamentarios -- también es terminal obligada para la evaluación y posterior aprobación de pliegos de designaciones en el Poder Judicial enviados por el Ejecutivo, varios de los cuales son para cargos de jueces y fiscales y funcionaros judiciales en toda la PBA.

En tal sentido hay una estadística que arroja un resultado contundente. Durante los ultimos años bajo la conducción de Moirano dicha comisión redondea los 300 pliegos judiciales aprobados en sesiones del Senado, contra los 151 mientras Asuntos Constitucionales y Acuerdos funcionó bajo la titularidad del kirchenrismo en los períodos 2014/2015.

Munición gruesa

En Cambiemos le siguen apuntando al líder gremial del Suteba, en medio de la “contaminada” negociación paritaria inconclusa con el sector docente. Difícilmente los salarios le ganen a la inflación en un contexto de vaívenes económicos del Gobierno nacional, se especula durante el fin de semana largo.

“Roby” Baradel está utilizando políticamente el aumento de las tarifas para pedir mejores sueldos y también se opone a que las bajemos. Desde hace un tiempo, Baradel se ha convertido en un opositor serial a todas las medidas que toma la gobernadora y eso hace que su reclamo pierda credibilidad”, concluyen.