Vuelve Richie Ramone a Bahía Blanca y sacude la escena punk

El baterista de los tres discos más potentes de la gloriosa banda The Ramones, Richie Ramone, vuelve a Bahía Blanca para dar un concierto junto a su agrupación el próximo sábado, desde las 20, en la sala Forum (Corrientes 123).

El ícono punk, uno de los tres miembros sobrevivientes del grupo que marcó una época y creó un estilo dentro del género, tendrá como teloneros a Nadie Save Nada, Radioaktivos y Kancer.

Richie es el único baterista que compuso canciones para Ramones e incluso llegó a cantar algunas en vivo como voz líder.

Para este show, en el marco de su Latin American Tour 2018, tocará temas de su etapa solista pero también habrá un repaso por las canciones de la banda que lo llevó a los principales escenarios.

Además de Bahía, tocará en Buenos Aires, La Plata, Neuquén, Burzaco y San Luis. La gira comprende también ciudades de Brasil, Chile y Uruguay.

El potente cuarteto que llegará a nuestra ciudad tiene un impactante despliegue estético.

Acompañan al legendario batero y cantante, el guitarrista Glenn Gilbert (viola líder), Ben Reagan (guitarra rítmica y batería en algunas canciones) y la carismática Clare Misstake (bajo y voz).

"Es el primer baterista que vimos en Argentina junto a Dee Dee, en 1987, a quien tampoco volvimos a ver junto a ellos. Por eso es un histórico en la banda, ya pasaron 31 años", recuerda Sergio "Bosi" Smith, de Nadie Save Nada y tour manager de esta gira latinoamericana, excepto en tierra brasileña.

Richie no estuvo en el show de mediados de los 90 en Estudiantes.

Richard Reinhardt, de 60 años, se unió a Ramones antes del lanzamiento de Subterranean Jungle a finales de 1982. Aparece en los dos videos de ese disco, a pesar de que no participó de las grabaciones.

Sí grabó los álbumes Too Tough to Die, Animal Boy y Halfway to Sanity y figura en las compilaciones Greatest Hits, Loud, Fast Ramones: Their Toughest Hits, Weird Tales of the Ramones, y en el DVD en directo It's Alive 1974-1996.

De sus composiciones se destaca Somebody Put Something in My Drink, que se incluye en la producción Ramones Mania, el único álbum de Ramones en llegar al disco de oro.

También escribió Smash You, Humankind, I'm Not Jesus, I Know Better Now y (You) Can't Say Anything Nice.

Las entradas anticipadas a 500 pesos se consiguen en Bahía Blanca en los locales Sala XIII (Falcón 151), de 12 a 22 en horario corrido; Desafíos Rock (Zelarrayán 226); El Celu (Drago 70), de 10 a 20.30 corrido; y la propia sala Forum (Corrientes 123), de 16 a 20.

A su vez, en Punta Alta, están disponibles en Tienda Rufián (25 de mayo 350) y Desafíos Rock (Irigoyen 7).

La capacidad de la sala es limitada, por lo tanto hay solamente 230 tickets disponibles.

Richie ya estuvo el año pasado en nuestra ciudad. Tocó en julio en el local de Colón 550.

"Ahora estamos llevando un nuevo show ruidoso, eléctrico, enérgico, impactante, que te deja con la boca abierta", le dijo el artista días atrás al diario "Hoy" de la capital bonaerense.

El baterista permaneció en The Ramones entre 1982 y 1987.