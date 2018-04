Facundo Tello: “Lo que se diga no me afecta mucho”

Por Federico De Marco / fdemarco@lanueva.com (Nota de la edición impresa)

La suspensión, a raíz de la lluvia, del partido que ayer Boca debía disputar en La Plata ante Gimnasia, por la fecha 25 de la Superliga, fue uno de los temas del día.

El encargado de tomar esa decisión fue el árbitro bahiense Facundo Tello, quien, antes de tomar el vuelo de regreso hacia nuestra ciudad, atendió a La Nueva. y dio su punto de vista sobre la situación y todo lo que se generó.

"Cuando llegamos al estadio -explicó- vimos que la cancha estaba aguantando bien, pero fue una hora y media de lluvia intensa y el agua se fue acumulando. Ya en la última inspección al campo de juego, en un horario más cercano al inicio del partido, vimos que había sectores con mucha agua y eso iba a afectar el normal desarrollo del encuentro. Por eso lo suspendimos".

—¿Sintieron algún tipo de presión a la hora de tomar la decisión final?

—No tuvimos presión en ningún momento, nos dieron libertad para tomar la decisión y la aceptaron bien. Todos estuvieron conformes.

"En ningún momento nos dijeron que querían jugar a cualquier precio. Aceptaron la decisión, que fue tomada aplicando el sentido común. Era mejor suspenderlo -entendió- que arrancar a jugar y tener que pararlo a los 10 minutos, sufriendo algún lesionado o un episodio desagradable. Preferimos postergarlo y que se juegue en un marco de mayor normalidad".

—¿Cómo te afecta en lo personal que se hable tanto de la decisión que tomaste?

—No me engancho mucho, no escucho tanto de lo que se habla. Lo que se diga no me afecta mucho. Sí tomo en cuenta los condimentos que puede tener cada partido. Por ejemplo, supe perfectamente el resultado de Godoy Cruz, lo que nos dejaba sin la posibilidad de que haya un campeón en nuestro partido. Esas cosas sí las tomo en cuenta, pero de todo lo demás estoy totalmente ajeno.

"Hicimos todo lo posible para que se pudiera jugar, aguantamos hasta último momento, pero consideramos que no se podía. Fue una decisión aplicada en base al sentido común", cerró Tello.