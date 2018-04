En la Asociación Bahiense de Hockey apretaron "F5" y ya se ven los resultados

Tocar fondo para tomar impulso y resurgir, una reflexión comprobó la Asociación Bahiense de Hockey (ABH) que, luego de la tormenta, empieza a ver el sol.

“Uno de nuestros objetivos principales es desarrollar el hockey, y en 2017 se pudo hacer poco. Este año arrancamos con todas las pilas”, aseguró Patricio García, presidente de la ABH, quien habló con “La Nueva.”, junto al secretario Diego Andrade, sobre el pasado reciente que tuvo que atravesar la entidad y cómo, de a poco, todo se va estabilizando.

“Iniciamos 2017, precisamente marzo, con la resolución de tres juicios ejecutables de la AFIP sobre las cuentas de la Asociación. Tres juicios que obviamente venían de antes, por la no presentación de declaraciones juradas en 2014, 2015 y 2016”, explicó García.

“Una sucesión de errores y omisiones se transcribieron en tres juicios ejecutables. Estos avanzaron a una velocidad que, lamentablemente, cayeron en ejecuciones de embargo sobre las cuentas nuestras, que nos condicionó el funcionamiento durante varios meses”, agregó el presidente.

“La Asociación tiene un ingreso sobre unos 900 y 950 jugadores, más o menos, siendo quienes solventan los gastos. Ante la imposibilidad de mover esos fondos, fue una corrida contra el tiempo en la parte económica --contó Andrade--, que no nos permitió tener más previsión sobre la parte institucional de la Asociación”.

—¿Pudieron levantar todo?

—García: se levantó en diciembre de 2017; obviamente, luego del pago de honorarios (30 mil pesos a AFIP).

—¿Qué consecuencias tuvo este escenario negativo?

—Andrade: “A nivel seleccionados no se notó. Repercutió en lo dirigencial, porque tuvimos que multiplicarnos para hacer un montón de cosas. Afectó casi en un 70 u 80 por ciento a la idea institucional.

—García: un coletazo final fue el conflicto con los árbitros, quienes en etapa de finales (2017) decidieron frenar la actividad, ante la imposibilidad de pagarles.

Al margen de lo mencionado, la experiencia dejó aprendizajes.

“A raíz de esto, por resolución de la Asociación, se creó un Consejo de Árbitros integrado por miembros de la comisión. Y este año se solucionó el problema, porque los clubes se hacen cargo del costo, sin pasar por la Asociación”, explicó Andrade.

Cambiar para progresar

La actual comisión concretó para este año una serie de modificaciones deportivas en los torneos de la ABH. Por caso, el nombre de una de las zonas: la renovada “zona de Desarrollo” se suma a la de “Campeonato”.

“Es para darles un espacio a los clubes que no tienen línea completa”, justificó García.

“Tenemos charlas con varias instituciones de la región, para que se sumen a la zona Desarrollo y, así, seguir fomentando el deporte”, añadió Andrade.

—Además, los torneos se redujeron a una rueda.

—García: Se veía todo con la obligatoriedad de que tanto el Apertura como Clausura sea a dos ruedas. Y eso generaba muchas dobles fechas, se jugaba con las condiciones climáticas también. Era excesivo. Entonces preferimos un Apertura a una sola ronda, que sea más organizado y que incluso deje fechas libres para desarrollar otros tipos de certámenes, internos o interasociaciones.

Estos cambios también le apuntan al futuro, con la ansiada inauguración de la cancha sintética de la ABH, proyecto atrasado por conflictos legales e informalidades.

“Todo era hablado, no había precontrato firmado”, detalló el secretario.

“Cuando quisimos formalizarlo --agregó-- nos encontramos con que no teníamos certificado de vigencia de la ABH. Recién en febrero de este año pudimos obtenerlo”.

No obstante, existe un claro objetivo que moviliza.

"No queremos poner plazos, pero la idea firme que tenemos es terminar la cancha antes de fin de año”, adelantó Andrade.

Más sobre el sintético

“En el convenio consta que la ABH coloca la carpeta sintética y la Municipalidad realiza toda la obra civil. El uso por parte del Municipio es para todo el uso deportivo y social para el que pretendan destinarlo, generalmente, de lunes a viernes, durante la mañana. Los fines de semana quedará para la ABH, que se hará cargo de la administración”, explicó Patricio García.

“Nuestro limitante para que podamos seguir invitando a equipos de la región son las canchas sintéticas”, añadió.

Los caballeros

“Por primera vez hay un torneo con seis equipos: tres de Bahía, dos de Pigüé y uno de Coronel Suárez. Y con carácter de torneo realizado por la ABH, no InterAsociaciones. Se está trabajando también en lo que llamamos 'caballeritos', en los más jóvenes”, describió Andrade.

Metas a concretar

“Una es la cancha. Obviamente, más allá del compromiso legal, tenemos uno con los clubes. Eso nos va a abrir las puertas para un montón de cosas. Otra es estabilizar todo el proceso de los seleccionados. Y tercero, el tema capacitación. Lo presupuestamos y anhelamos que sea muy fuerte. Tanto para entrenadores, preparadores físicos, árbitros. Desde la ABH necesitamos brindar capacitaciones para todos”, enfatizó el presidente.

A puertas abiertas

“Tengo un anhelo personal: que todos los clubes entiendan que la ABH es de los clubes. Que las puertas están abiertas. Nosotros solamente estamos de paso. Los que forman el hockey de Bahía son los clubes”, realzó Diego.

“En general, el apoyo de los clubes estuvo. Obviamente, no todos opinamos lo mismo pero desde la diversidad de pensamiento está la construcción. No el reiterado conflicto. El lugar para hablar de estos temas es la ABH, no son las redes sociales, las tribunas de una cancha...es la ABH, que está abierta todo el año para todo el mundo”, concluyó García.