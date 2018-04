"Tenemos derecho a vivir tranquilos", dijo el padre de la chica asesinada

Eduardo Bustos carga como puede con el dolor de haber perdido a su única hija a manos de la delincuencia.

El hombre vive en Ingeniero White y dice que no quiere ni pasar por la zona del Rucci.

“En un mes debo haber pasado dos veces. Trato de evitarlo porque no tengo ganas y me hace mal”, reconoce.

Al ser consultado por lo ocurrido, el padre de Agustina afirma que “hoy no puedo hablar de seguridad. No tengo palabras para definirla. Todavía me acuerdo del caso de Micaela (Ortega), que se hicieron un montón de marchas y las cosas siguieron pasando”.

“Tenemos derecho a vivir tranquilos, a tener una vida normal. Somos una familia humilde y cuando mataron a mi hija llevaba una mochila de tela, barata y pintada a mano. No hay razón para algo así”.

El hombre considera que las víctimas son las únicas desprotegidas en este sistema.

“Pienso que un detenido tiene muchos derechos y libertades que no tenemos nosotros. El delincuente tiene opción a un abogado, come bien y cuidan sus derechos, pero mi hija está muerta 2 metros bajo tierra. Ella no tuvo derecho a nada”.

El hombre califica a una mayor presencia policial en la zona como un “placebo” para una enfermedad terminal, en alusión a la inseguridad.

“Te lo dan, te parece que sirve, pero no es así. Hasta que el que robó vaya preso y el que asesinó permanezca en la cárcel de por vida, esto no va a cambiar”.

Eduardo comenta que recibió la visita del intendente Héctor Gay y el llamado de la gobernadora María Eugenia Vidal.

“El apoyo lo tengo y la asistencia de Provincia y la comuna cuando la necesite. Agradezco todo esto, pero eso no me devuelve a mi hija. Ojalá los hubiese conocido en otras circunstancias. De todas maneras, son situaciones que tengo que afrontar con el apoyo de mi familia y seguir viviendo”.