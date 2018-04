El mundo mercantil se prepara para otra gran noche de festejos

Llegó el día! Esta noche, los empleados de comercio de Bahía Blanca y la zona podrán disfrutar de la ya tradicional fiesta del Día del Trabajador que organiza el Sindicato de nuestra ciudad.

Como es habitual desde hace cinco años, el mundo mercantil vivirá hoy una noche llena de buenos momentos, sorpresas, regalos y mucha diversión.

Para dicha celebración se entregaron a los empleados mercantiles –quienes podrán asistir con un invitado-, más de 3 mil tarjetas de ingreso.

Las puertas del reconocido boliche bahiense ubicado en calle Florida, se abrirán a las 23.45. En la entrada habrá dos urnas. En una se colocarán los cupones propios de las tarjetas numeradas con los datos del afiliado y, en la otra, los provenientes de los invitados.

“Año tras año fue superando las expectativas. Este año vamos a tener 200 mil pesos en premios, además de todas las sorpresas que va a haber durante la noche. Las compañeras y compañeros mercantiles, que han concurrido a las anteriores fiestas, han hecho que con el boca a boca año tras año se superen las expectativas”, entendió el Secretario General de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca, Miguel Aolita.

Esta fiesta, es gratuita para todos los concurrentes. Allí serán convidados por un servicio de catering, habrá bebidas al costo, y muchas sorpresas. Mientras avance la noche y todos se encuentren bailando, se repartirá un variado cotillón colorido y luminoso, haciendo de esta fiesta un evento inolvidable para todos. Promediando el festejo, llegará el momento de los sorteos, donde se destaca la entrega de premios en efectivo de hasta 45 mil pesos.

“A mí me ves al lado de los empleados festejando, bailando, con el cotillón, comiendo...Disfrutándolo a pleno. Y con un placer enorme cuando entregamos los premios. Ver la alegría de los compañeros cuando se ganan algo, no tiene precio. No hacemos, ni nada más ni nada menos, que devolverle al empleado de comercio lo que ellos nos dan. Van a haber muchos premios y muchas sorpresas”, enfatizó Miguel.

Además de todo esto, los festejos también tendrán un fin solidario, para lo cual se solicita de manera voluntaria concurrir con un alimento no perecedero.

“Es una fiesta divertida y que los empleados de comercio la disfrutan mucho. Sobre todo en una fecha tan especial. Es el único día de año que la podemos hacer, porque al otro día es feriado para todos. Es el quinto año que la hacemos y nos ha dado un excelente resultado. Y año a año se convierte en una obligación hacerla, pero no hacemos nada más y nada menos que estar presente junto a los trabajadores”, cerró Aolita.