1º de Mayo: “Es un orgullo levantar la bandera de esos trabajadores”

“Desde hace dos años venimos advirtiendo que frente a un gobierno de intereses distintos a los trabajadores tendremos que redoblar los esfuerzos por la unidad para defender nuestros derechos y nuestras conquistas”.

La frase corresponde a Julio Leguizamón, Secretario General del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca (SPIQPyA), quien transmite su experiencia al respecto.

“La lucha de los trabajadores tiene mucha historia y siempre debemos recordarla y traerla al presente para aprender de ella y no olvidar nunca de dónde venimos”, sostiene.

“Una de las cosas que principalmente quiero recordar es el significado del , que lamentablemente en los últimos años, por cuestiones políticas o circunstanciales a muchos les conviene olvidar”, agrega.



El representa para los trabajadores un día de lucha, un día en el cual hace muchísimos años en Chicago, un grupo de trabajadores decidió pelear por la jornada de 8 horas, y eso le costó la vida, fueron condenados a muerte por pelear por los derechos de los trabajadores ("Los Mártires de Chicago"), así nació el .

“El significa la lucha, la lucha hasta el extremo de dejar la vida por los derechos de los trabajadores. Ellos, cuando fueron condenados y a punto de morir, sus palabras fueron justamente que estaban seguros que en el futuro los trabajadores que venían iban a reivindicar sus banderas y no las iban a bajar, y tenían razón”, expresa Leguizamón.

“Por eso, para nosotros, como sindicato que reivindica la lucha, es un orgullo haber levantado la bandera de esos trabajadores”, añade.

Leguizamón sostiene que “en nuestro país también, hubo épocas de muchísimas luchas, para que tengamos ciertos derechos. Siempre digo que por ahí, las leyes no contemplan cabalmente, el derecho de los trabajadores como debieran, están hechas o interpretadas por gente desde el poder y que representan otras cosas. La mayoría o la totalidad de los derechos que tenemos como trabajadores han sido en base a la lucha, la jornada laboral, el aguinaldo, las vacaciones y todos los derechos, fueron ganados en base a la lucha”.

“ , después de tantos años de trabajo en el sindicalismo, podemos decir, lamentablemente por culpa de algunos que no defienden esas banderas, que muchos sindicatos en general se han desprestigiado en este país y han perdido el objetivo principal que es defender el derecho de los trabajadores”, dice.

“Desde nuestro humilde lugar como sindicato, que está creciendo día a día, que desde ya, no llega a tener la fortaleza que debería representar la CGT, pero sí quiero que sea un símbolo para que el resto de los compañeros que están con nosotros y que el día de les toque dirigir mantengan en alto estas banderas y no las renuncien”, cuenta.



Leguizamón cree que “hay que seguir peleando, hay que luchar y por sobre todas las cosas no se olviden lo que significa el sindicato: significa el compañerismo, significa defendernos unos a otros, significa defender todos los derechos que tenemos pero siendo compañeros de trabajo, siendo compañeros de lucha también. Sindicalismo no es solamente la estructura, va más allá. Significa mucho más”.

Al mismo tiempo, señala que “hay que tener en cuenta los objetivos, el sindicato es para los trabajadores y cuando el día de ustedes tengan que defender estas banderas, deben entender que siempre van a querer ser robadas o bajadas por gente que tiene otro tipo de intereses”.

“Tengan en cuenta algo, este sindicato, mientras esté esta conducción jamás caerá en manos de las empresas como lo tuvieron por más de 20 años. Y si alguno piensa que eso es posible, es bueno que sepa que desde acá, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para defenderlo. Como lo hizo esa gente hace muchísimo años un , hasta nuestro último aliento, la defensa de este Sindicato, para que no caiga en manos que no corresponden”, cierra.



Cinco años del Centro de Jubilados

Para reivindicar la historia del Sindicato, es necesario valorar las experiencias que los trabajadores llevaron adelante en su vida.

“Para nosotros valorar a los compañeros que pasaron toda su vida trabajando y se jubilan es un tema de principios. No siempre valorados y muchas veces maltratados”, dijo el Secretario General.

El Centro de Jubilados del Sindicato cumplirá el próximo 25 del corriente mes su quinto aniversario.

“Como siempre quiero agradecer profundamente al Centro de Jubilados, tan importante para todos y creado también por nosotros. Consideramos, como les dije el día que los convoqué para que lo formen, que son parte de este Sindicato, son parte del trabajo y simplemente cumplimos con reconocer lo que corresponde. Son nuestros compañeros, los que durante muchos años nos apoyaron, estuvieron juntos y continúan con nosotros, como debe ser”, sostuvo Leguizamón.

“Los jubilados se merecen esto, se merecen el respeto y se merecen el reconocimiento de todos los compañeros trabajadores, porque ellos son los que han formado este país. Por eso, en estos momentos tan difíciles, tanto para ellos como para muchos trabajadores, cuentan con el sindicato químico para respaldar a los jubilados, para respaldar a los trabajadores”, agregó.

Su presidente es Juan Carlos Cocco, quien lleva cinco años al frente del Centro de Jubilados.

“Julio nos invitó a que formáramos el Centro, el del 2013. Llevo tres períodos y el quinto año de presidente, con 70 años y siempre pensando en sumar más compañeros al centro para que esto se renueve permanentemente”, recordó.

“Se ha logrado que día a día se estén inscribiendo más porque este Centro se pudo armar con poquitos y ahora superamos los 100 jubilados químicos y petroquímicos. Obviamente, no vienen todos permanentemente pero no somos solo los que arrancamos. Podemos afirmar que hemos logrado uno de nuestros objetivos que es la contención para los compañeros que dejan la actividad laboral y se jubilan”, agregó.

Y continuó: “Nos hemos juntado, muchas veces, aquí en Sarmiento y también en el predio de General Cerri. La última fue el en el predio. Ahora estamos preparando una gran jornada desde el medio día y conmemorar, a lo grande, nuestro quinto aniversario”.

Cocco cree que “cada una de las actividades nos fue consolidando como grupo y muchos ya somos conocidos desde hace muchos años, ahora que se ha agrandado el Centro, vamos trabajando para que los nuevos se puedan integrar”.

“Conocí este sindicato cuando la sede estaba en calle Lavalle al 200, en aquel momento acompañé lo que estaba haciendo Magariño (ex Secretario General), que fue quien compró el predio de General Cerri. Gracias a la colaboración de todos los empleados petroquímicos se pudo adquirir ese predio, fue una cosa muy difícil pero se logró”, expresó.

Y cerró diciendo que “desde que asumió Julio Leguizamón, ha cambiado todo. Pasamos momentos malos antes, al punto de tener que llegar a destituir a la vieja comisión directiva. Ahora las cosas son muy distintas. Por eso yo les digo a los jóvenes, que sigan luchando, que lo acompañen a Julio, que en día es difícil encontrar una persona así, por lo que yo veo, en el sindicalismo. Que lo sigan porque es un tipo que va al frente, que pone todo lo que hay de poner y hace bien honestamente las cosas”.

Las actividades que disfrutan los afiliados

1

En el Centro de Jubilados se dictan cursos de distinto tipo, desde repostería, conservas, licores caseros, cultivo de plantas aromáticas y cocina, así mismo se dictaron los talleres de computación y manipulación de alimentos, pasando por gimnasia para la tercera edad y próximamente comenzarán las clases de tango. También se han hecho campeonatos de truco, junto a distintos eventos para el día del amigo y para los aniversarios.

2

"Hemos realizado muchos viajes, el primero a Merlo. Como lo pasamos muy bien, redoblamos la apuesta y al otro año nos fuimos a las Cataratas. El año pasado fuimos a Terma de Rio Hondo, Santiago del Estero y ahora estamos con ganas de Internacionalizarnos e ir hasta Chile y ña del .

3

"También participamos del Recorrido por la Ciudad que nos lleva a todos los lugares históricos de Bahía Blanca y de los festejos el día de la primavera en el partido de Pigüé, invitados para la gente de la tercera edad. Todos los años hacemos, garantizado por el sindicato, un día de recreación en el Complejo Químico de Villa Ventana con almuerzo, caminata y el uso de las instalaciones de este hermoso predio", cerró.