Apareció el cargador robado que una nena usa para poder escuchar

El cargador de batería de un procesador coclear que le habían robado a una nena de 3 años para que pueda escuchar apareció anoche, según le confirmó a La Nueva. su mamá Valeria Salazar.

"Cuando me avisaron anoche que había aparecido me fui corriendo 8 cuadras a buscarlo y no lo podía creer", contó Valeria.

La mamá de Marlene detalló que el aparato lo encontró tirado un nene de 7 años en el Parque Noroeste cuando paseaba con su familia.

"La tía me decía que le parecía un juego y su hermano, que había compartido la publicación, se dio cuenta de que era el cargador y me avisaron para dármelo", aseguró.

“Mi hija no escucha sin ese aparato, estoy desesperada”, había dicho la mamá

Valeria no sabe si lo tiraron en ese lugar como descarte porque se dieron cuenta de que no les servía o usaron ese lugar estratégico después de las publicaciones que hicieron los medios y sus familiares en las redes sociales.

"Las dos baterías están cargadas y Marlene va a poder seguir escuchando", cerró y pidió agradecer a toda la gente que se comunicó para ofrecerle ayuda y los medios por difundir.

El aparato se lo habían robado ayer de su casa y además del cargador junto con un celular, una tablet y otros electrodomésticos.