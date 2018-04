Los insultos de los ingleses a Funes Mori por su homenaje a los caídos en Malvinas

El futbolista argentino Ramino Funes Mori, que actualmente juega en Inglaterra, compartió un mensaje por el Día de los Veteranos y Caídos de Argentina en Malvinas y los hinchas británicos estallaron de enojo.

"Las Malvinas son argentinas", escribió el ex River en su cuenta personal de Twitter y los hinchas del Everton, club de Liverpool, llegaron a pedirle que se retire del país.

The Falklands are British. Liverpool people died fighting your troops who invaded the island illegally — Harry Wallace (@BlueKnight1878) 2 de abril de 2018

Did you tweet this because your agent told you it would help you get a move back to River Plate? — Neil McDonald (@neilamcdonald) 2 de abril de 2018

Time to leave our club and country. Too many died on both sides for you to stir this up. Leave now. — Barry (@barryefc) 2 de abril de 2018

Si bien Funes Mori borró el tuit, usuarios argentinos salieron a defenderlo y criticaron la actitud británica.