La agenda deportiva del martes está repleta de bahienses

Fútbol

** Con el bahiense Lautaro Martínez, Racing visita a las 21:30 a Universidad de Chile, por la segunda fecha del grupo 5 de la Copa Libertadores. Televisa Fox Sports 2. Además, a las 19:15, Real Garcilaso-Nacional (Fox Sports 2) y, desde las 21:30, Palmeiras-Alianza Lima (Fox Sports).

** A partir de las 15:45 comienzan los cuartos de final de la Champions League: Sevilla-Bayern Munich (Fox Sports) y Juventus-Real Madrid (ESPN 2).

** A las 13:30, Fiorentina, con el bahiense Germán Pezzella, visita a Udinese, por la fecha 30 de la Serie A de Italia. Transmite Fox Sports 2.

** Deportivo Morón y Boca Unidos se miden a las 21:05 en la continuidad de la Primera B Nacional. Televisa TyC Sports.

Básquetbol

** Desde las 21:30, Bahía Basket visita a Regatas en Corrientes, por una nueva presentación en la Liga Nacional.

** Con Manu Ginóbili, San Antonio Spurs visita a las 23:30 a Los Ángeles Clippers, por la NBA.

** A partir de las 20:45 se desarrolla la tercera fecha del torneo de segunda división: La Falda-Sportivo, Altense-Los Andes, Argentino-Barracas, Velocidad-Pacífico e Independiente-Comercial. Libre: Whitense.

Bochas

** Se lleva a cabo una nueva programación del campeonato por Tercetos bahiense: San Martín-Ciudad Atlántida, Independencia-Independiente, Dep. Punta Alta-Villa Mitre, Almafuerte-Catamarca, Olimpia-La Falda y Bella Vista-Nuevos Horizontes.

Golf

** El bahiense Juan Iturra (Flagler College) completa su participación en el torneo llamado The battle at the shores, que se juega en Miami y corresponde al golf universitario. A su vez, la rionegrina Ayelen Irizar (Campbell) finaliza su tarea en el Charleston Invitational, en Mount Pleasant.