Su ex la intentó prender fuego: "Tengo miedo de que quede libre"

Belén, la mujer que fue atacada por su expareja cuando intentó prenderla fuego junto a sus 3 hijos, dijo esta tarde que tiene “miedo” de que ese hombre “quede libre”.

Es que mañana empieza el juicio por jurados contra Omar Soria, el único acusado de lo sucedido en abril del año pasado en el barrio Anchorena.

“Yo estoy bastante nerviosa y tengo miedo de que quede libre, que la Justicia no haga caso a la cuestión. Si llega a quedar libre, ¿qué es lo que puede deparar de nosotros?”, dijo Belén en diálogo con LU2.

También explicó que lo que vivió es “una huella que no se va a borrar nunca”, pero espera que su experiencia sirva “también para los demás”.

Además, la mujer habló sobre la modalidad del juicio: “Son 12 personas a las que hay que explicarles lo que pasó para que se pongan en mis pies”.

“Vivo día a día lo que pasó. Aunque no quiera, lo recuerdo. El miedo queda cada noche que me acuesto, en cada ruido que escucho, cada mañana que me levanto”, aseguró Belén.

El caso

Omar Soria es un militar que al momento del ataque tenía una medida de restricción de acercamiento vencida.

Está acusado de intentar prender fuego la casa de Belén, en la que se encontraba ella con sus hijos.

La mujer sufrió quemaduras en las piernas y su hijo de 6 años terminó con un golpe en el ojo. Los más chicos, de 3 años y 1 mes, resultaron ilesos. (La Nueva. y LU2)