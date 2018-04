"No soy un criminal", dijo Puigdemont desde la cárcel en Alemania

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont rechazó ser un criminal por haber liderado lo que consideró como el ejercicio del derecho de autodeterminación, prohibido por la legislación española, durante una conversación que mantuvo con diputados alemanes desde la prisión alemana de Neumünster, grabada y difundida hoy a través de su cuenta de Twitter.

"Creo en los valores de la democracia europea, no somos criminales", recalcó el dirigente catalán durante una charla de casi media hora mantenida en inglés y grabada el domingo pasado con los dos diputados del partido alemán de la opositora La Izquierda, Zaklin Nastic y Diether Dehm.

"No soy un criminal por pedir ejercer el derecho de autodeterminación. ¿Cómo es posible que en el mismo espacio político que ese derecho esté permitido en Escocia y prohibido en España?", agregó el dirigente independentista contra quien el Tribunal Supremo español mantiene dictada una euroorden de detención por estar acusado por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

Puigdemont, que aseguró recibir un trato "muy correcto y profesional" en prisión, exigió a los políticos españoles que resuelvan el desafío soberanista por la vía política y no por la judicial, informó la agencia de noticias DPA.

"Por supuesto que soy un preso político. Yo fui elegido por la gente. Actué siguiendo el programa aprobado por mi Parlamento, un Parlamento elegido en elecciones. Hice mi trabajo como presidente electo, eso no es un crimen, tampoco en España", indicó.

Puigdemont consideró que para ser procesado por el delito de rebelión es necesario el uso de la violencia y, en su opinión, ésta jamás se produjo.

"El delito de rebelión exige el uso de la violencia y nosotros siempre hemos insistido en que no se usase la violencia. Eso está claro. No hay un crimen de rebelión que se nos pueda imputar, no hay sedición", insistió y se definidió como un "activista en contra de la violencia".

Sobre el papel del rey Felipe VI en esta crisis, afirmó que el monarca pasó a convertirse "en parte del problema y no de la solución".

"El rey cometió un error muy grave el 1 de octubre (día en que se celebró el referéndum ilegal). Ese día renunció a Cataluña", sostuvo.

El líder catalán, que permanece encarcelado en Alemania desde el 25 de marzo pasado, dijo confiar en la justicia germana.

"Si el sistema jurídico alemán dice que puedo salir de prisión pero que debo quedarme en Alemania, por supuesto que me quedaré, no me escaparé", prometió.

Además, admitió su temor a entrar en una prisión española, un país en el que, en su opinión, no existe separación de poderes.

Puigdemont espera la decisión de un tribunal regional del norte de Alemania que deberá dictaminar si autoriza su extradición en virtud de la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo de Madrid que acusa al político catalán de rebelión y malversación de fondos públicos.

El exjefe del gobierno catalán, destituido en octubre por Madrid, luego de que declarara la independencia de Cataluña, fue detenido hace poco más de una semana en un área de servicio del norte de Alemania cuando regresaba de Finlandia a Bruselas, hacia donde se fugó al día siguiente de ser separado de su cargo. (Télam)