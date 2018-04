Boxeo: Matthysse y Pacquiao, con día y lugar confirmados

El campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el chubutense Lucas Matthysse, dijo estar "contento como chico con juguete nuevo" luego de que se confirmara que peleará frente al filipino Manny Pacquiao el 14 de julio, en Kuala Lumpur.

Sobre su rival, manifestó que "no estará en su mejor momento pero es Pacquiao y hay que respetarlo" y se mostró optimista porque -dijo- "me ha ido bien cuando enfrenté a zurdos".

Signed, sealed, and delivered: Proud to officially announce that WBA welterweight world champion @MatthysseLucas will put his title on the line against @mannypacquiao in Kuala Lumpur, Malyasia on Saturday night July 14 (US time).