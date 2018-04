Asumió el nuevo jefe de la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas

El comisario Eduardo Fabio Rivero asumió esta tarde en la jefatura de la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas.

Es en reemplazo de Jorge Rojas quien se desempeñaba como titular provisorio tras el pase a retiro del comisario inspector Marcelo Giussia.

Rivero venía desempeñándose en la Superintendencia de Seguridad Interior Centro.

El acto de asunción fue llevado a cabo por el Superintendente de Seguridad Región Interior Sur Gustavo Maldonado y también formaron parte Mauricio Del Cero, a cargo de la fiscalía especializada, y el secretario de Seguridad de la Comuna, Emiliano Álvarez Porte.

Al asumir remarcó que uno de sus objetivos al frente de la repartición será continuar el trabajo de la gestión anterior y potenciado con otro tipo de dinámica.

“Hay que controlar una tarea que no es poca, por la cual ya me fui interiorizándome con los diferentes actores. Veré los cambios que debo hacer para que el trabajo se lleve a cabo de la manera que a mí me gusta ”, sostuvo.

Rivero recalcó que es un relevo y “las nuevas directivas y pautas d etrabajo serán impartidas por mi persona”.

“Los objetivos, como toda persona comprometida con la lucha contra este mal que es la venta de estupefacientes y todo lo que ella deriva, como por ejemplo el acopio. Optimizaremos todos los medios que tenemos y está clara que hay que pasar muchas horas de trabajo”, agregó.

“Hay muchas áreas de cultivo. En muchos de los lugares donde se hacen procedimientos por otros hechos se termina secuestrando cultivos como por ejemplo de marihuana”, señaló.

Por último, dijo que evaluará la cantidad de personal con que cuenta para poder llevar a cabo de inmejorable manera su gestión.