Atletismo: Bahía Blanca festeja su aniversario compitiendo en la pista

Un torneo atlético con pruebas de pista y campo se llevará a cabo el próximo sábado en conmemoración del aniversario de Bahía Blanca.

La actividad, que se iniciará a las 16 y se desarrollará en el Complejo de las Tres Villas, tiene abiertas sus incripciones, las cuales se pueden realizar vía correo electrónico al abasecretaria@yahoo.com.ar (hasta el jueves) o bien en la pista, hasta 30 minutos antes del inicio de cada prueba.

La cita, organizada y fiscalizada por la Asociación Bahiense de Atletismo y el Círculo Bahiense de Jueces de Atletismo, será abierta a las siguientes categorías: Única, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12 y Promocionales de 8 y 9 años.