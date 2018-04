Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

En Olimpo sobran las palabras. El descenso se posó en el umbral de la puerta después del 1-1 con Temperley y de quedar a 13 puntos de Tigre, a 14 de Vélez y a 15 de Patronato con seis fechas por jugar.

“Es un dolor muy grande no haber ganado el partido que debíamos ganar. Siempre sentí que lo íbamos a ganar, incluso le decía a mis compañeros que sigan metiendo porque íbamos a meter el segundo gol para quedarnos con los tres puntos. Pero una cosa es lo que pensás y otras lo que demostramos futbolísticamente. Cuando todo está mal, lo que pretendés hacer bien también te sale mal”, declaró Sergio Ojeda, cabizbajo y sin ganas de dar muchas explicaciones sobre el negro presente que atraviesa el aurinegro.

“Nuestra realidad está reflejada en las posiciones y en los promedios, ni más ni menos que eso. No se hace fácil jugar con semejante presión. Frente a Temperley luchamos y fuimos superiores, pero no supimos qué hacer para quedarnos con el triunfo. Así que fue lo mismo que nada”, señaló, con total sinceridad, el central ex Independiente.

“Se está agotando la esperanza, pero seguimos creyendo en el milagro. No nos vamos a dar por vencidos hasta que los números no nos digan lo contrario. Hay que seguir adelante con hidalguía, orgullo y dignidad”, comentó “Bocha”.

“Entramos confiados y motivados a cada partido, pero un gol del rival nos mueve la estantería. Nos empezamos a poner nerviosos, tensos e intranquilos. Con Temperley no pusimos la pelota contra el piso, entramos en el fragor de la lucha y en vez de controlarnos, atacamos con desorden y desesperación”, aclaró.

“Los hinchas están muy enojados y entendemos que se la agarren con nosotros. Estamos dando todo lo que podemos, sólo eso les puedo decir”, cerró Ojeda.