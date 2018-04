Tras la denuncia de abusos en las inferiores de River: "Dijeron que estaba muerta"

María Elena Leuzzi, titular de la asociación Ayuda a las Víctimas de Violación (Avivi), entidad que denunció supuestos abusos a jugadores de las divisiones inferiores de River, aseguró que la policía ingresó a su casa en la madrugada de hoy por un falso llamado al 911, en el que decían que estaba muerta.

"Esta madrugada alguien llamó al 911 y la policía de mi zona, en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, vino a mi casa porque dijeron que estaba muerta; desde entonces estoy encerrada porque no tengo garantías para salir, no me voy a inmolar", dijo Leuzzi, visiblemente alterada, en diálogo con Télam.

La primera amenaza que recibió Leuzzi fue ayer, también por teléfono, después de que la ONG difundiera la denuncia de abusos en River, lo que motivó que le dieran un botón antipánico.

En la mañana de ayer AVIVI denunció en la comisaria de la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos Aires que una médica que trabajó en el club de Nuñez constató que chicos que vivían en la pensión del club habrían sido abusados entre 2004 y 2011. (Télam)