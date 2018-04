Palihue, sus menores y la tecnología, una vidriera para Latinoamérica

Por Nicolás Batista / nbatista@lanueva.com

El silencio que invade la cancha del Club de Golf Palihue mientras se disputa la 37ª edición del Abierto Norpatagónico y que, lógicamente favorece a la concentración de los participantes, no condice con el "desorden organizado" que se genera internamente para que todo se traduzca en una competencia de excelencia, tal cual viene sucediendo.

La mayoría no los ve, pero ellos, los colaboradores que trabajan a destajo por el bien común, están a las sombras de cada hoyo.

En otro rincón de Palihue, también inundado por la paz general, se observa el brillo que siempre tiene lo novedoso, con la tecnología que brinda la Academia Girotti, -desde ayer- para todos los socios palihuenses.

Por estos días (y en el futuro también), ambas particularidades son valoradas por todos: jugadores, dirigentes y público en general.

“Para el PGA Latinoamérica, y por supuesto para la región, el Norpatagónico es un Abierto de suma importancia. También, para la Dev Series (NdR: Serie de Desarrollo latinoamericana)”, afirmó, sin dudarlo, el venezolano Henrique Lavie, Director Ejecutivo del mencionado circuito.

Esa mirada foránea le da doble valor al esfuerzo del club bahiense para que todo resulte tal cual lo pactado y, en consecuencia, aumente aún más la confianza de la Asociación Argentina de Golf (AAG) para con la entidad.

“Es un torneo al que le he tomado mucho cariño, como también al club. Siempre me reciben muy bien. Y para la Asociación Argentina es algo muy importante que Palihue continúe manteniendo este torneo regional. Sabemos del esfuerzo que hace la comunidad palihuense para reunir este gran núcleo de jugadores”, expresó Jorge Andueza, vicepresidente de la AAG.

Sacrificio y pasión, lo que llevan con orgullo los jóvenes de Palihue. Tomás Herreros, Serena Vinent, Justo Peluso, Eric Sun, Franco Figueroa, Benjamín Wrobel, Rafael Martínez, Franco Matarrese y Daniel Chang fueron, en la víspera, algunos de los "jovencitos" asistentes, convocados para llevar los registros de cada competidor, informar scores y actualizar las pizarras.

Ellos también juegan “su” torneo...

“Me encantan este tipo de clubes, porque me recuerdan al Abierto Británico. Son canchas que tienen mucha tradición inglesa, hoyos muy tipos 'links'. Clubes enteramente de golf. Hoy se ve mucho los 'Country Club', llenos de piscinas y actividades sociales. Estas son entidades puramente de golf, muy lindo. En lo personal, que fui 14 veces al British Open, me llama mucho la atención, porque esto es lo que me gusta: el golf puro, en su esencia”, elogió Lavie.

Ese aroma golfístico se puede sentir también en la Academia Girotti, que hoy, de 9 a 16, le abre sus puertas a los socios.

“Todo lo importante está funcionando. Falta vestirla un poco, pero las sensaciones son buenas luego de un largo camino para poder hacer esto. Fue duro en todo sentido, pero es como volver a trabajar como aprendí. Estoy muy contento”, comentó Torcuato Girotti, el mentor de esta iniciativa de gran nivel. Así lo corroboró Andueza: “Creo no he visto otras en el país, a nivel clubes; sí tiene la AAG. Esto es un ejemplo para todo Argentina”.