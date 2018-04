Se acerca una nueva edición del festival Bahía Teatro

Bahía Teatro es un festival que lleva 12 años de realizaciones en nuestra ciudad y este mes de mayo sumará una nueva edición para disfrutar de una importante serie de espectáculos locales, nacionales e internacionales.

Este encuentro, que hace poco más de una década asomaba tímidamente con 5 propuestas teatrales y un taller de formación, hoy cuenta con sedes como el Teatro Municipal, el Centro Cultural La Panadería, Espacio Förum, Teatro Varietté, Teatro El Tablado, Casa del Pueblo, el centro cultural Pez Dorado y un circuito barrial que por sexto año consecutivo crecerá exponencialmente.

En este último caso, gracias al acompañamiento de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Sur.

Este circuito tiene por finalidad descentralizar la actividad y llegar a barrios alejados, impulsando así el conocimiento del arte teatral como un medio de transformación social de manera libre y gratuita.

Las sedes del Circuito Barrial Bahía Teatro, en la edición 2018, serán:

Centro Cultural Soñar, Crear y Hacer del barrio Los Almendros (Vieytes 2700 Delegación Norte).

Centro Educativo Complementario N° 802 de Villa Nocito, en Pacífico y Pasaje Junín.

Sociedad de Fomento del barrio 9 de Noviembre, en Coronel Rosales 2351.

CEC N° 801 del barrio Obrero, en Maestro Piccioli 10.

Parroquia San Agustin del barrio Oro Verde, localizada en 14 de Julio 5851.

El creador, gestor y principal productor de esta movida es el actor y director bahiense Juan Manuel Caputo, quien definió a Bahía Teatro como "una fiesta artística que se realiza todos los años en Bahía Blanca, con proyección nacional e internacional, que impulsa el intercambio e insiste con el encuentro en persona, algo que necesitamos hoy más que nunca".

"Tratamos de aportar una mirada distinta, un espacio para reflexionar sobre el hecho teatral y su relación con la comunidad, en fin… un montón de cosas. Es un Festival Internacional de Artes Escénicas que lleva muchos años de vida".

--¿Qué cambia a través de los años?

--Todos los años representan un nuevo desafío. No solo presupuestariamente sino que también es un desafío la programación, las propuestas escénicas, pensar nuevos espacios de pensamiento, mejorar las actividades alternativas que tenemos, llegar a una mayor proyección de intercambio nacional e internacional y muchas cosas más.

"Esto nos permite conocer un poco más qué se está haciendo en otras ciudades, en otros países. Ningún festival es parecido a otro, cada uno tiene su propio carácter, tenemos que estar atentos a las nuevas tendencias, a los nuevos pensamientos, a la evolución de la sociedad para no quedar atrasados".

Según Caputo, "la programación habla de nosotros y nosotros hablamos a través de la programación, claro, siempre se cruzan las realidades económicas que condicionan qué programar, no es lo mismo invitar un grupo de 3 integrantes que de 11, por eso con el festival generamos alianzas y convenios con festivales como los Temporales Internacionales de Teatro de Puerto Montt (Chile) o el Festival del Mercosur (Córdoba), ese trabajo conjunto nos posibilita generar estas acciones".

El sábado 5, a las 16.30, todo arrancará con la Marcha del Orgullo Clown en la plaza Payró. A las 20, en Varietté, "Mateo Banks, recortes de una crónica feroz" (Azul) y, a las 22, "La casa de Bernarda Alba", en el Teatro Municipal.