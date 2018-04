Qué lugar elegimos los bahienses, cómo creemos que somos y a quiénes preferimos

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Bahía Blanca no es una ciudad cualquiera. Ni tampoco lo son sus habitantes. Ni mejores ni peores, acaso distintos.

Resultado de una historia derivada de haber sido un fuerte de frontera, reprogramada su población con generaciones de inmigrantes. Ciudad portuaria, encerrada entre dos desiertos: el de tierra y el de agua. Urbe comercial, industrial, universitaria. Viento sur, tierra en suspensión, la región, el basquet, puerta de entrada a la Patagonia.

Todo se conjuga para modelar un pensamiento, generar una visión y un carácter de sus habitantes, una manera de actuar y de sentir.

Por eso era esperable, a la hora de pedir definiciones a varios de sus vecinos referidos, ciertas coincidencias al interpretar la forma de ser del bahiense, como conservador y solidario. Pero también muchos advierten otros perfiles, el del bahiense nostálgico, reservado y hasta despiadado crítico de su propia ciudad.

La segunda pregunta que se planteó refiere a la personalidad más destacada que ha generado la ciudad. En un mano a mano, también esperable, César Milstein --ganador del premio Nobel de Medicina 1984-- obtuvo leve ventaja sobre Emanuel Ginóbili, la mega estrella de básquetbol. Los dos liderando una lista que incluyó más veinte nombres, entre músicos, políticos, empresarios, militares y deportistas.

Por último, se consultó acerca de cual era "la postal" de la ciudad, el lugar emblemático, el que grafica a Bahía. Los sitios mencionados fueron varios, desde el puerto, pasando por la ciudad visto desde la avenida Cabrera o la plaza Rivadavia. De esa diversidad de opiniones y visiones se obtuvo un resultado ecléctico y enriquecedor, esperable, y, muchas veces, sorprendente.

Pablo Rueda (contador y empresario)

“Las postales que nos identifica son el monumento a Rivadavia y el palacio municipal. Para la personalidad más relevante tengo un empate entre Milstein y Ginóbili, dos que hicieron que Bahía Blanca trascendiera. Al bahiense lo veo muy localista y solidario: defiende lo suyo y hace muchas cosas a favor de la gente”.

Enrique Wasserman (empresario de la construcción)

“Nuestra postal es el puerto, la personalidad es Milstein y el bahiense se destaca por ser solidario y trabajador”.

Jorge Luna (vecino del barrio Noroeste)

"La postal emblemática es la plaza Rivadavia, sobre todo la que se muestra con mateos, tranvia y a la manzana fundacional. Como personalidad, reconocido y premiado, Milstein. Pero por haber dejado obras, instituciones y su servicio destaco a William Harding Green y a Arturo Coleman --gerentes de los ferrocarriles ingleses-- y tamibén a Ricardo Elizabe, fundador de la refinería Isaura. Al bahiense lo veo con poco afecto a su ciudad, con cierta falta de sentido de pertenencia”.

Cacho Dietmair (docente, director Instituto de Educación Física)

“La postal es el parque de Mayo. Los bahienses más relevantes, Ginóbili y Alberto Pedro Cabrera. El bahiense es una persona rara, a veces solidaria, otras veces no”.

Roberto Ursino (ex concejal, fomentista)

“La postal es el puerto y su mar. La personalidad más relevante que hemos tenido es el escritor Eduardo Mallea. Del bahiense rescato su calidad humana y solidaridad”.

César Puliafito (escritor e historiador)

“La postal más importante ya no existe: es el fuerte fundacional, un icono que se sigue usando en banderas y escudos. Fuera de eso, elijo el puerto y la antena de Canal 9 sobre el edificio Caviglia. ¿Un personaje local? Felipe Caronti, que convirtió a Bahía en una ciudad culta, nos conectó con el mundo, fundó la bilioteca y definió dónde ubicar el puerto. Creo que el bahiense conserva algo de la gente bravía de la época fundacional”.

Miguel Martos (periodista)

“El Teatro municipal como postal. Ginóbili, la personalidad. El bahiense es un adolescente, que quiere crecer y le cuesta”.

Jose Valle (periodista y empresario)

“La Plaza Rivadavia es nuestro emblema. César Milstein, el hombre más destacado. El bahiense es nostálgico, culto y pulcro”.

Marcelo Tedesco (Director de Comunicación de la UNS)

“Elijo el complejo de la UNS en avenida Alem como postal, a Ginóbili como la personalidad y pienso al bahiense como bastante frío y preocupado por el que dirán, pero de buen corazón”.

Jorge Hernández (Relaciones institucionales de Pampa Energía)

"Nuestra postal es la zona portuaria, que definió el perfil de la ciudad y que luego sumó el sector industrial. Como personalidades, Domingo Pronsato y Milstein. Al bahiense lo veo como un emprendedor creativo, que le ganó al desierto y se adaptó al desarrollo del mundo moderno”.

Hernán Vigier (economista y rector de la UPSO)

"El lugar emblemático es la plaza Rivadavia, en una postal que incluya al edificio Caviglia y la antena de Canal 9. Personalidades: Milstein, Alberto Cabrera, Ginóbili, Carlos Di Sarli, Abel Pintos. El bahiense es una persona feliz de vivir en su pueblo-ciudad”.

Liberto Ercoli (ingeniero y decano de la UTN)

“Nuestra postal es el puerto, que nos da conectividad con el mundo. Entre los personajes: Ramón Estomba, Santiago Bergé Vila, Jaime Linares (por su manejo, carisma y honestidad). Al bahiense lo veo con personalidad empática, pero egocéntrico. Con dificultades para trabajar en equipo, aunque simpático, emprendedor, honesto y esforzado”.

José Zingoni (arquitecto y docente)

“El palacio municipal, visto desde la plaza, en un símbolo. César Milstein, el más destacado. El bahiense es solidario, orgulloso y comprometido”.

Héctor Gay (intendente municipal)

“Escojo el teatro municipal y a César Milstein. El bahiense es ambicioso, emprendedor y solidario”.

Miguel Agüero (sindicalista)

“El Palacio municipal y Milstein. El bahiense es solidario y con gran visión de futuro”.

Andrés Romero (ingeniero)

“Me inclino por la vista, desde la municipalidad, del conjunto edilicio del ex diario La Nueva, la Catedral y el edificio Caviglia. La personalidad, César Milstein. El bahiense: es universitario, ambicioso y snob”.

Radagast (artista)

“El Teatro municipal y César Milstein. El bahiense es conservador”.

Alfredo Dagna (empresario)

“La postal es la vista, en un día claro y diáfano, de la ciudad desde la ex sede de Ojo en la Ruta, mirando hasta la ria. Como personaje elijo a Juan Charlone, comandante de la legión agrícola, que derrotó al malón del 19 de mayo de 1859. No me olvido tampoco de Manu Ginóbili. El bahiense es una persona que, mientras está en su ciudad, la minimiza y critica. Pero cuando se aleja no puede desprenderse de ella. No le da la importancia que tiene y ensaya críticas a veces despiadadas”.

Carlos Deguer (médico y Secretario General de la Asociación Médica)

“Postal: la ciudad vista desde la loma o ingreso desde avenida Cabrera. Un personaje: Felipe Caronti. El bahiense: orgulloso, reservado, conservador".

Miguel Donadío (abogado y director del Consorcio de Gestión del Puerto)

“Cualquier foto del puerto de Ingeniero White es el símbolo local. Me inclino por Milstein como eminencia intelectual y por Ginóbili como deportista. Veo al bahiense como amante de la forma de vida de su ciudad”.

Pedro Silberman (médico y director del Departamento de Salud de la UNS)

“Mi postal es la vieja Usina de White, por su valor arquitectónico y por su significado. La personalidad relevante, primero Cesar Milstein. Pero no puedo dejar de nombrar a Julio Maistegui y a Eduardo Mallea, un escritor increíble. Por último, para definir al bahiense: diría que es como maneja”.

Marcelo Feliú (abogado y concejal)

“Elijo el puerto y su zona industrial. Luego los cordones socialmente comprometidos. También el Teatro Municipal, las universidades y los estadios Casanova y Carminatti. Las figuras de Milstein o de una superestrella Ginóbili responden a descomunales talentos personales. En cambio, Rodrigo Palacio o Abel Pintos se sitúan en una escala más lógica y terrenal. No olvidar a “Nela” Agesta y “Naty” Petrosino. Los bahienses solemos autoflagelarnos y plantarnos con cierta cuota de soberbia, que puede esconder algunos complejos. Se nos tilda de ser una sociedad cerrada, conservadora, prejuiciosa y “careta”. Pero en estos últimos años los noto mucho más abiertos”.

Andrés Salvatori (ingeniero y productor de programa de TV Correcaminos)

“Las postales, el Teatro Municipal y la UNS. La figura: Manu Ginóbili, que ha traspasado todas las fronteras. Me cuesta definir al bahiense, aunque sé que me encanta y enorgullece serlo”.

Pablo Presti (fotógrafo de La Nueva.)

“La postal es la vista de la ciudad desde Ojo en la Ruta. La personalidad más relevante, Ginóbili. ¿Los bahienses?: bipolares: eufóricos y apáticos a la vez”.

Juan Pedro Tunessi (secretario parlamentario del Senado de la Nación)

“El lugar emblemático, el Puerto. Es lo mas importante junto con la Universidad. Una personalidad, Valentín Vergara, por consolidar un perfil ideario de la ciudad. El bahiense es solidario y excesivamente localista”.

Ricardo Rabbione (director ejecutivo de la Unión Industrial)

“El Puerto, el Teatro Municipal y la Universidad Nacional del Sur. Las tres definen nuestras fortalezas: producción, cultura y educación. El personaje, Milstein. Los bahienses tienen gran capacidad de superación. Es, sin embargo, prejuicioso y con escasa capacidad para articular y trabajar en equipo. Quienes visitan la ciudad tienen una visión mucho más positiva que los propios bahienses”.

Federico Susbielles (senador y presidente de la Confederación Argentina de Básquet)

“Lugar emblemático: la estación de trenes, postal de frente o desde la esquina de Brandsen o las vías. Personalidades: César Milstein y Emanuel Ginóbili. El bahiense es, ante todo, bahiense. Con mucha vida puertas adentro, familiar, respetuoso y emprendedor. No se achica, se tiene fe siempre”.

Gustavo Barbieri (Juez de la Cámara de Apelación)

“Elijo la Estación Sud, por el edificio y la función del tren de la Argentina granero del mundo. La personalidad, César Milstein, por sus estudios y el hecho de no patentar sus descubrimientos. No puedo generalizar sobre el bahiense. Por caso, los mayores de 45 pueden parecer conservadores, los menores no”.

Ricardo Margo (Director de Cultura)

“La postal es el Edificio Caviglia con la antena de Canal 9. Aunque no le resto identidad al portal del Parque de Mayo, a la UNS, al Puerto, al Teatro Municipal o a la Municipalidad. La personalidad más relevante es César Milstein, sin dejar de mencionar a Payró, Mallea, Martínez Estrada, Di Sarli y Ginóbili. El bahiense es polisémico. Hay un bahiense del centro y otro barrial, con fuerte pertenencia en Villa Mitre, Ingeniero White, Villa Rosas, Cerri o Cabildo. Pese a su fama de frío, distante, exigente y hasta desaprensivo es de una personalidad con sobradas muestras de solidaridad y compromiso”.

Hugo Borelli (ex presidente del Consorcio de Gestión del puerto bahiense)

“El edificio de la UNS de avenida Alem y el puerto son símbolos excluyentes. Personalidades: Valentín Vergara, Milstein, Alberto Cabrera y Atilio J. Fruet, Eduardo Mallea y Ezequiel Martínez Estrada, José Egidio Conte, Xavier Inchausti, Abel Pintos y Nela Agesta. Los bahienses tenemos grandes momentos de unidad y solidaridad, pero podemos ser apáticos e indiferentes en asuntos cotidianos. Pocas cosas nos entusiasman. Nos cuesta mucho reconocer los méritos de los demás”.

Carlos Arecco (presidente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca)

“La foto sería una tomada desde la loma del Palihue, donde hay una vista panorámica que aglutina ciudad, polo y puerto. La personalidad más relevante es Ezequiel Martínez Estrada y creo que el bahiense tiene una personalidad muy difícil, negativa y que critica a quien sobresale. Más aún, Bahía creció pese a los bahienses, por lo que estoy convencido que debemos juntarnos de una buena vez para establecer qué ciudad queremos y empujar todos juntos”.