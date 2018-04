El Abierto Norpatagónico golf: "Palihue me recuerda al Abierto Británico"

Por Nicolás Batista / nbatista@lanueva.com

Entre los profesionales que le dan vida a la 37ª edición del Abierto Norpatagónico de golf hay dos presencias (dirigenciales) destacadas, con visiones futuristas que marcan una realidad brillante.

Henrique Lavie, Director Ejecutivo de la DevSeries del PGA Latinoamérica, y Jorge Andueza, vicepresidente de la Asociación Argentina de Golf, opinaron junto a “La Nueva.” sobre el presente del Abierto Norpatagónico, y su significado para Argentina y Latinoamérica.

Algunos de los conceptos más importantes de cada personalidad:

Henrique Lavie

** “Llevaba como tres años sin poder llegar aquí. No es porque sea lejos, sino porque un año se suspendieron los vuelos, en otro no pude por ocupaciones laborales. Pero para el PGA Latinoamérica, y para la región por supuesto, el Norpatagónico es un Abierto de suma importancia. También para la Dev Series (NdR: Serie de Desarrollo latinoamericana)”.

** “Estos regionales le da oportunidades a los jugadores para que puedan llegar al PGA Latinoamérica a través de sus eventos, principalmente los de sus país. Argentina es el país más fuerte de golf en latinoamérica, en cuanto a calidad y cantidad de jugadores. Y algo que siempre nos llama la atención, y nos agrada mucho, es que en todos los torneos regionales hay empatía entre los jugadores y el torneo”.

** “Me encantan este tipos de clubes como Palihue, porque me recuerdan al Abierto Británico. Son canchas que tienen mucha tradición inglesa, hoyos muy tipos links. Clubes enteramente de golf. Hoy se ve mucho los 'Country Club', llenos de piscinas, actividades sociales. Estas son entidades puramente de golf, muy lindo. En lo personal, que fui 14 veces al British Open, me llama mucho la atención porque esto es lo que me gusta: el golf puro, en su esencia”.

** “El PGA Latinoamérica es un tour de desarrollo para facilitarle a los jugadores su llegada al PGA Tour, a través del Web.com. Nosotros en la Dev Series (18 torneos) facilitamos, a su vez, que los golfistas ingresen al tour latinoamericano. Hay 15 tarjetas en juego en una final que se lleva a cabo en México, y eso le da una oportunidad principalmente a los latinos”.

** “Para ellos es mucho más fácil y rentable ingresar por el camino de la Dev Series que jugar una Escuela de clasificación. Realmente ha sido como una especie de oxígeno para los latinos. Es complicado porque cada vez vienen más extranjeros y mejores jugadores, con disposición económica. De alguna forma estamos protegiendo nuestro golf latinoamericano”.

Jorge Andueza

** “El Norpatagónico es un torneo al que le he tomado mucho cariño, como también al club. Siempre me reciben muy bien. Y para la Asociación Argentina es algo muy importante que Palihue continúe manteniendo este torneo regional. Sabemos del esfuerzo que hace la comunidad palihuense para reunir este gran núcleo de jugadores”.

** “Al club lo encuentro de pie, que es muy importante. Sé que costó llegar a esta instancia, a este fin de semana especial del torneo. Pero estamos y se está realizando de buena manera. Palihue siempre nos responde bien. Siempre es positivo venir aquí y lo vamos a seguir haciendo”.

** “Las puertas de los clubes deben estar abiertas a la comunidad. Eso es lo más importante y se está haciendo, mucho. Sobre todo en el interior”.

** “Palihue ha inaugurado una Academia muy importante, la cual creo no he visto otras en Argentina a nivel clubes. Esto es un ejemplo para todo el país”.