Taxis sin efectivo, una inédita expulsión y la locura al volante

--Buenas, buenas, sobre todo para algunos... ¿No me digas que se les complica el cierre de un campeonato que tenían ganado? Y, encima, se les embarró la clasificación en la Copa.

--Increíble que el hincha de un equipo que debe ir decimoquinto me cargue. No prepares tanto festejo y mejor tené a mano los pañuelos, dale.

--Ja, ja. Yo los preparo. Pero vos pedí un par de buenos cafés. Si son colombianos, sería ideal.

--Dejá de hacerte el gracioso y metámonos en la actualidad, que la semana cerró con otra noticia terrible. Un taxista baleado en la cabeza.

--Ya no sé si las autoridades de Bahía Blanca están desbordadas o es un fenómeno de mayor alcance que desde acá es imposible de contener. Lo concreto es que alguien debería dar explicaciones claras.

--Eso estaría muy bien. Sobre todo, sería bueno que quienes deben ocuparse del asunto se enfoquen en los problemas reales y no en el cotilleo.

--¿A qué te referís?

--En la maraña de micrófonos, hubo una declaración que no cayó bien entre quienes manejan la comunicación municipal. Fue cuando Emiliano explicó que las cámaras de la Terminal de Ómnibus no las controla la cartera de Seguridad sino la Secretaría de Gobierno.

--Y el Compa se calentó porque sintió que le tiraron el fardo.

--Para nada. El reproche vino por otro lado.

--¿Y quién puede estar atento a eso en medio de una casi tragedia?

--Mejor dejémoslo ahí, porque si no nosotros también entramos en la chiquita. En eso solo se puede fijar alguien más interesado en la imagen que en la administración de los conflictos reales, que en definitiva de eso se trata gobernar.

--Y hablando de gobernar, ¿qué soluciones se plantean?

--Imagino que la Muni insistirá ante las cámaras de taxistas para que incorporen un sistema de pago con tarjeta, sean de débito o la propia Bahía Urbana. Incluso, ambas. Pero entre los propietarios siempre hubo reticencias.

--Si miramos lo que pasó desde que los colectiveros dejaron de manejar efectivo, y ante este cuadro de denuncias por parte de los tacheros, suena razonable. Esperemos que Héctor los pueda convencer, sobre todo a Roberto.

--Vamos a ver cómo sigue. Pero no descartes novedades.

Definitivo adiós en la Justicia Federal

--Cómo está el avispero en la Justicia Federal el último tiempo... me imagino que ya se calmó un poco todo.

--No creas. Me dicen que hay un revuelo grande por el tema del faltante de los ahorros del fiscal y su secretario (al menos 30 mil dólares) del 4º piso de Alsina 317, que te comenté la semana pasada.

--¿Hubo novedades formales?

--No que las conozca, pero todos hablan del tema en el edificio judicial y me aclararon que el ordenanza que quedó bajo sospecha pertenece a la Fiscalía y no al Poder Judicial, porque hay otro trabajador de la misma categoría que se sintió afectado.

--Aclarado. ¿Hay más?

--Mirá, tengo más novedades para este boletín, que tienen que ver con ese fuero, aunque no con ninguno de los temas que venimos tratando en esta mesa de café.

--Siempre te hacés el misterioso.

--Te voy a contar que se dio una medida que no tendría antecedentes en este ámbito, como la cesantía confirmada de un secretario penal.

--¡Upa! ¿qué pasó?

--Un tema de vieja data: el protagonista es el doctor Álvaro Coleffi.

--Ah, me acuerdo, aquel al que se acusaba de no haber resguardado las escuchas que se ventilaron del caso Suris.

--El mismo. Por ese caso aún tiene que ir a juicio, aunque esa causa no tiene juez que la atienda, ya que la doctora Mirta Filipuzzi, de Viedma, se excusó.

--¿Y por qué lo cesantearon?

--Lo resolvió la Corte de Nación, con los votos de Lorenzetti y compañía, al rechazar hace algunos días un recurso del ahora exfuncionario judicial. Tiene que ver indirectamente con la causa de las escuchas. En 2015 había sido separado de su cargo, mientras se sustanciaba el sumario interno pero, sin estar desvinculado, aceptó la designación de la entonces procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para trabajar en el área de Derechos Humanos de la Fiscalía. De hecho Coleffi ya tenía un vínculo muy cercano con los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, ambos sospechados de haber sido puestos a dedo por Gils Carbó para tratar de frenar las investigaciones que existían en Bahía contra Lázaro Báez.

--¡Claro! En el caso de Coleffi sería incompatibilidad de funciones.

--Exacto, no podía desempeñar ningún empleo público o privado de manera simultánea, ni siquiera con carácter de interino. Además de que la irregularidad era notoria, cometió otro error: no pidió autorización ni dio aviso a la Cámara Federal, que era su superior, de su designación por parte de Gils Carbó, como lo exige el reglamento.

--¿Y esto en qué situación lo deja?

--En la calle. Afuera del sistema judicial, creo que con la pérdida de algún derecho jubilatorio, aunque los aportes se le reconocen, y con la imposibilidad de volver a la administración pública.

--¿Así que no tiene antecedentes una medida de este tipo en la Justicia Federal de Bahía?

--Tengo entendido que no, mínimamente en los últimos años. Sí hubo un caso en 2009, de un secretario de la Cámara Penal que llegó a la misma instancia revisora, aunque la Corte, en 2011, lo revocó y le permitió que se reintegrara a su función, hasta que se jubiló. ¿Sabés quién es?

--No.

--Daniel Labastía, padrastro de Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

--¿El hijo del contador Herro, fallecido en Cariló?

--El mismo.

--¡Mirá vos! Todo tiene que ver con todo.

--De hecho, a Labastía se le imputaba haber interferido en un allanamiento que la Policía Federal iba a practicar en el marco de la causa relacionada con su hijo adoptivo, aunque finalmente no prosperó la acusación.

--¿Y qué pasó con esa causa? Ya que estamos te pregunto.

--Lo que se publicó en los últimos días en “La Nueva.”: los 6 imputados irán a juicio oral por la maniobra fraudulenta, al tratar de dejar afuera al único heredero de Herro, que es Maximiliano, su hijo natural, y que también será citada a indagatoria la exdiputada María Marta Corrado, excuñada de la víctima.

Mató en su auto y le podrían devolver el carnet

--Escuchá esto, porque todavía es más serio. Uno de los casos más dolorosos de este año fue el fallecimiento del chico Facundo Saccoccia, atropellado en marzo por Alexis Sturzenegger, que estaba completamente borracho.

--Lo tengo muy presente.

--En este momento, Sturzenegger tiene un conflicto penal por haber matado a una persona, pero además un problema administrativo porque le retuvieron el carnet de conductor.

--Esa última parte me parece una nimiedad como comentario. Disculpame...

--Sin embargo, es importante. Este miércoles hay una audiencia en el Tribunal de Faltas y, muy probablemente, se le dicte la inhabilitación para conducir por un determinado plazo. Por ejemplo, podría ser un año.

--¿Dónde querés llegar?

--Una vez conocida la sentencia, el hombre de Punta Alta tiene la posibilidad de apelar a la Justicia Correccional. Y a qué no sabés que puede pasar.

--¿Qué?

--Por la ley de tránsito, la apelación genera un efecto suspensivo de la sentencia del juez de Faltas. O sea, queda momentáneamente sin vigencia y tienen la obligación de devolverle el carnet.

--¡¿Qué?!

--Como lo escuchás. Sturzenegger, dos meses después del homicidio, estaría habilitado a manejar, al menos hasta que un magistrado correccional confirme la sentencie del tribunal inferior, trámite que habitualmente tarda unos tres meses.

--¿Y por qué el juez de Faltas no se queda con el carnet? Sería una decisión terrible.

--Porque la ley obliga a entregarlo a su dueño, no tiene opción. Te digo más: cuando pregunté cómo venía la mano, en el tribunal me dijeron que les parece una barbaridad la norma, que este problema lo ven todo el tiempo y que en un caso así se agarran la cabeza, pero que no pueden ir contra la regla.

--No te puedo creer. Mejor cambiame el tema.

Obras en Liniers, un regreso a Olimpo, ¿un regreso a la Villa?

--¿Pasamos al deporte? Me gustó la fachada que presentó en sociedad Liniers para el complejo Zibecchi, que a decir verdad había quedado bastante “avejentada”.

--Sí. Los chivos tienen un proyecto ambicioso y tomó envión con el dinero fresco que envió Boca Juniors al vender un porcentaje del pase de Agustín Bouzat a Vélez. En cuanto al ingreso al predio, la obra está presupuestada y será llevada a cabo por el estudio de arquitectos conformado por Sergio Fernández, Javier Pereira y Marcos Bilbao. Este último es uno de los hijos del querido “Pato”.

--Me comentaron que los elementos ya fueron adquiridos, por lo que arrancarían en cualquier momento.

--Se dice que recibieron una gran mano de una reconocida casa de materiales de construcción bahiense y que la obra comenzaría a fines de mayo. Más allá de eso, ya se iluminaron 5 canchas con focos leds, como así también las calles internas del predio.

--¿Y tenés idea cómo va lo de Lautaro Martínez?

--Al margen de algunas dudas en el último tiempo por los montos reales de la transferencia, los dirigentes están muy tranquilos porque lograron, mediante un allegado al club, un contacto con Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, quien les confirmó que el dinero que le corresponde a Liniers ya está contemplado en el gasto total.

--¿Qué me decís de Olimpo?

--Mauro y su grupo todavía están asimilando el golpe del descenso, pero siguen enfocados en la campaña de socios, que continúa en aumento, y proyectando lo que viene.

--¿Es verdad que vuelve un hijo pródigo?

--¿Lo decís por Roberto Depietri?

--Veo que tenés data.

--De todos modos, el “Dipi” siempre estuvo. Sin ir más lejos, es socio fundador de la lista “Identidad Aurinegra”, que actualmente comanda los destinos del club. Pero ahora, según me dicen, su presencia será más pública, teniendo en cuenta que se desvinculó a principios de este mes como secretario técnico de Gimnasia La Plata.

--Donde hay mar de fondo es en Villa Mitre, más allá de su muy buen momento institucional.

--Sí. Me enteré que existe cierto malestar con Sergio Priseajniuc por algunas declaraciones que realizó en LU2, en las que mencionó sus ganas de retornar a la entidad luego de superar un grave inconveniente de salud.

--¿Qué tiene de malo?

--A algunos dirigentes no les cayó bien que no hablara con el presidente Juan Larroca antes de salir en los medios, ya que consideran que los dejó muy expuestos ante los simpatizantes, quienes, en las redes sociales, claman por su vuelta. Y aún más cuando el tricolor le respetó el contrato, como correspondía, en un momento complicado de su vida.

--¿Y qué va a pasar?

--Hay muchos que sostienen que el ciclo del DT en Villa Mitre está acabado, incluso con la fuerte presión que están ejerciendo los hinchas. Algunos van más allá y me dicen que la mira estaría puesta, pese a los nombres de “foráneos” que trascendieron, en un entrenador del ámbito local.

--¿No tenés alguna buena para cerrar?

--Tengo de esas también. El próximo sábado, en el Museo del Deporte, se proyectará el documental de la Generación Dorada, denominado “Jugando con el Alma”. Será a partir de las 19, con entrada libre y gratuita.

--Dicen que está muy bueno.

--Quienes lo vieron hicieron muy buenas críticas al director Christian Rémoli y el guionista Gustavo Dejtiar. A lo largo de cuatro capítulos, de media hora cada uno, se puede entender cómo se formó el espíritu de ese plantel comandado por “Manu” Ginóbili y en el que también tuvieron activa participación “Pepe” Sánchez y el “Puma” Montecchia.

Campo, encuentro y desencuentros

--¿Al final se reunió la Mesa Agropecuaria Provincial por la emergencia o desastre agropecuario?

--Sí. Pero el encuentro, que había sido convocado especialmente por la sequía, se caracterizó por los desencuentros. En especial para los partidos del sur del sudoeste bonaerense, Patagones y Villarino.

--¡Justo ellos!

--Claro. Hay que ir un poco hacia atrás para entender qué sucede. En la reunión del último jueves 12, los ministerios de Agroindustria y Economía presentaron, a los representantes de Federación Agraria, Coninagro, Carbap y Sociedad Rural, un método desarrollado por el INTA que se denomina “único indicador de la afectación de los efectos de la sequía”. Los gremialistas se mostraron sorprendidos y pidieron precisiones sobre el novedoso sistema pero, según dicen, los detalles brillaron por su ausencia. Así entonces, de los 28 distritos que llevaban en carpeta para que se los considere en emergencia, el Gobierno aprobó sólo 11. Y no por 180 días, como se solicitaba, sino para el período que va desde el 2 de enero hasta mañana, lunes 30.

--¿Cómo siguió el tema?

--Este jueves volvieron a reunirse para evaluar la situación de 26 partidos en situación complicada, pero no hubo caso. Y lo que más llamó la atención fue que, de acuerdo con ese índice del INTA, que en este caso sería de Hilario Ascasubi, Patagones y Villarino quedaron afuera de la emergencia. Otro tanto sucedió con Coronel Rosales, Salliqueló, General Villegas y General Paz. Los agropecuarios dicen que no se contempla la verdadera situación que viven los productores afectados en esos lugares, así como no se condice con la cooperación público privada que es necesaria para el crecimiento y el desarrollo provincial.

--¿Termina acá?

--No creo. Ahora dicen que expresarán la versión definitiva cuándo sepan de qué manera se calcula el nuevo método de Economía y Agroindustria. Es algo que los tiene intrigados. Habrá que esperar entonces.

--Hablando de esperar, me cansé de que amagues con la segunda ronda de café.

--¿Y vos? ¿Sos mudo o te duele el fin de mes? Mejor vamos y después la seguimos.

--Dale, hasta la próxima.