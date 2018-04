La visión de Mariano Uset sobre los temas que generan polémica

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

El intendente Mariano Uset opinó sobre las cuestiones que suscitan discusiones en la ciudad: las obras de infraestructura, la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal y el tema de la tarifa de energía eléctrica, entre otras cuestiones.

Dijo que continua la repavimentación luego de la concreción de ocho cuadras en la avenida Tucumán. "Genera mucha expectativa el trabajo en la avenida Paso, entre Malvinas y Puerto Madryn, en ambas manos, Las tareas proseguirán en Luiggi, entre Colón y 25 de Mayo. Tenemos un programa de 43 cuadras y seguimos incorporando más".

Dijo que toda obra tiene un impacto. "En Punta Alta, en los últimos 30 años, no se hicieron las obras de agua y cloaca. Hoy se llevan a cabo. Desde el punto de vista político es planta enterrada. El vecino que no se ve directamente beneficiado no percibe la mejora, pero si la molestia del tránsito durante la tarea, el impacto que tiene una máquina trabajando, la calle cortada y la suciedad que genera la labor. Cuando se culmina el vecino común tampoco recuerda la inversión.. Pero la verdad es que nuestra población necesitaba y necesita más cantidad de obras de saneamiento. Hay tareas que tienen más aceptación que otras por el impacto que tienen en la vida cotidiana".



Uset dijo que en el CD se trata la adhesión de la Municipalidad a la Ley de Responsabilidad Fiscal que sancionó la Provinicia.

"Rosales, en esta gestión y en las anteriores, es un municipio ordenado. Hicimos un llamado de atención sobre los municipios que en el mes de diciembre de 2016 y 2017 pedían auxilio al gobierno bonaerense para pagar los aguinaldos. Fueron sumas muy importantes que puso el Estado bonaerense con los fondos que, de alguna manera, deberían haber ido de manera pareja a otras comunas incluida la nuestra".

Dijo que el municipio rosaleño planteó que había un gran acto de inequidad hacia quienes hacen el esfuerzo en forma constante.

"Ese mensaje se tomó. Los municipios que adhieran a esta ley se comprometen a tener una administración sana y a mantener una carga impositiva en los vecinos que esté acorde con la realidad. Además, en los últimos seis meses de gobierno, previo a las elecciones, no se tomarán compromisos con la incorporación de un gran número de personal. El volumen de obra --la avenida Jujuy, Triunvirato, Tucumán, la terminal local y de Pehuen Co, el centro comercial, la intervención en el parque San Martin, la planta de ABSA-- fue acompañado, en una parte, por la deuda pública. La gobernadora bonaerense no pudo bajar el déficit de la Provincia, pero transformó el déficit de gasto corriente a gasto por inversión. La provincia de Buenos Aires será más reticente a endeudarse por inversiones si no hay un gesto mínimo de adherir a la iniciativa de tener una responsabilidad en el manejo de los recursos", manifestó Uset.

La contribución de la comuna rosaleña

"Estamos convencidos de que hay pagar las tarifas por lo que valen. Hay que ir disminuyendo poco a poco el nivel de subsidio que tiene la energía en general. Hay que consumir lo que verdaderamente necesitamos. El presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal están trabajando para reducir las cargas impositivas a un montón de actividades. En la relación directa energía e impuestos a la energía, el municipio de Coronel Rosales hará un sacrificio importante: resignaremos algunos de los índices, entre ellos el 6% de la Ley 11769. Esto significa en el presupuesto municipal un estimado para este año de 15 millones de pesos. No ajustamos también como lo hace el vecino, el Estado Nacional y el Provincial", expresó el intendente.