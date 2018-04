El Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales bonaerense ya es una realidad

“Nuestras fortalezas profesionales están en la producción agropecuaria, de corte sustentable, productivo, competitivo y rentable”.

Este era uno de los argumentos que esgrimían los ingenieros agrónomos y forestales bonaerenses, quienes propiciaban —desde hace un largo tiempo— la creación de un colegio que jerarquice su profesión. Dentro del Colegio de Ingenieros de Buenos Aires (CIPBA) no compartían los mismos criterios con representantes de ingeniería civil, química, hidráulica, en petróleo y demás.

Así entonces, en la última sesión de la Cámara de Diputados bonaerense se aprobó la ley que permitirá la creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires.

Momento de la aprobación. Entre otros, Fernanda Bevilacqua y Pablo Garate.

“Para nosotros sería un paso trascendental que se apruebe la ley. Se jerarquizará nuestra profesión”, había asegurado Jorge Antonio Mendoza, presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos de Bahía Blanca (CIABBA), en una reciente visita a La Nueva., a poco de conformarse la entidad que ya cuenta con más de 40 asociados.

La creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales bonaerense estaba aprobada en Diputados desde febrero, luego se hizo lo propio —con modificaciones— en una sesión de Senadores. Así, volvió a ser tratada en Diputados —en la noche de este viernes— y se sancionó justo antes de que pierda estado parlamentario.

Integrantes de la CIABBA: Mariano Grassi (Par. Izq.), Carlos Brustle, Emiliano Verniere, José Pinel, Julián Saveanu, Fernando Arias y Juan P. Vasicek. Abajo, Ignacio Salas, Ma. Elena Antonelli, Jorge Mendoza y Gerónimo de Leo.

Oportunamente, la iniciativa había sido apoyada por el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís.

La reglamentación de la ley llevará entre 60 y 90 días. Será entonces el momento de elegir a las autoridades, al margen de los cuatro distritos en que se prevé dividir la institución.

La creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, además de brindar un órgano de representación propio en la provincia de Buenos Aires (hay casos en Santa Fe y Córdoba) permitirá —según valorsoja.com— solucionar cuestiones regulatorias que venían trabadas.

A fines del año pasado, por ejemplo, debió entrar en vigencia la resolución 8-E/17 del Ministerio de Agroindustria bonaerense, por medio del cual se dispone la obligatoriedad de contar con una receta de compra digital al momento de adquirir agroquímicos de banda roja y amarilla (clase toxicológica I y II). Sin embargo, ese requisito no pudo implementarse —de acuerdo con valorsoja.com—porque apenas existen 558 agrónomos habilitados por Agroindustria para expender recetas digitales. La razón de tan escaso número es que, como los agrónomos no se sienten representados por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en su gran mayoría decidieron no inscribirse allí.

Se prevé que podrá matricularse un total de 15.000 ingenieros agrónomos bonaerenses.

El proyecto fue presentado por el massista Ricardo Lissalde (Saladillo), desde un pedido de la Red de Asociaciones de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires (RAIBA).