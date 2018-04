¿Puede ser una pelota la llave para una nueva oportunidad?

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Fotos y video: Emmanuel Briane - ebriane@lanueva.com

“Hoy más que nunca compromiso. Más que nunca tenemos que ser amigos. Más que nunca tenemos que ser compañeros. Tenemos que olvidarnos del lugar donde estamos y realmente hacer el deporte este que nos enseñó mucho, tiene mucha disciplina, nos abrió muchas puertas y tenemos que abrir otras puertas que todavía están cerradas. Así que ahora adentro de la cancha (tenemos que) ser un equipo, alentarnos unos a otros, cuidar al equipo rival también. Tratar de no lastimarnos. Tratar de que todo salga bien. Y demostrar que tenemos la predisposición para salir adelante, como personas, como equipo. Demostrar que podemos. Les pido hoy compromiso y les doy las gracias por dejarme compartir todo este tiempo con ustedes. Uno, dos, tres... ¡¡¡Warriors!!!”.

La búsqueda de la libertad tiene diferentes caminos dentro de la cárcel. En Villa Floresta, sede de la Unidad Penal Nº4, el aprendizaje y desarrollo del rugby ofrecen una vía para la reinserción.

Es una apuesta social compleja. Consiste en cambiar el marco de referencia de la vida y sus cosas en individuos con diferentes problemáticas y condenas. Además, un trabajo de construcción colectiva ingrato, porque es lógico que caiga mal entre quienes fueron víctimas de delitos.

Sin embargo, el exrugbier Bernardo Stortoni acumula experiencia suficiente tanto en Los Pumas como en clubes de Francia, Inglaterra y Escocia como para sentirse seguro y con liderazgo para confirmar: “Es por acá”. Hoy, como subsecretario de Deportes de la municipalidad y como entrenador del plantel superior de Sociedad Sportiva, encabeza el desarrollo de un programa muy difundido ya en la Provincia.

En nuestra ciudad esta iniciativa dio otro paso. Los Warriors pudieron jugar partidos a tiempo reducido -seven- con Argentino, El Nacional, Sportiva y Los Centinelas (ver aparte), ante la mirada de una tribuna numerosa de reclusos, los propios policías y la prensa invitada. Habían jugado ante Sportiva tiempo atrás, pero esto fue otra cosa.

El director del penal, prefecto mayor Ariel Martínez, encaminó toda la organización interna para que no faltase nada. La cancha delimitada, las haches improvisadas con tirantes de madera aferrados a los palos de los arcos de fútbol, el agua mineral, los vestuarios para que cada equipo y el tercer tiempo.

“Se nota en el cambio de conducta de los internos. Hay muchos que quisieron acercarse. Estamos recibiendo mucho apoyo del doctor (Claudio) Brun, juez de ejecución penal Nº1 de la ciudad. Es más, esta semana recibimos una donación de la Unión de Rugby del Sur, que se hizo presente su presidente (Juan Pedro Gardes) por una gestión del doctor Brun. Recibimos 20 equipos completos de rugby”, dijo Martínez.

Agregó que sumaron rugby a otras disciplinas dentro del penal, como fútbol y boxeo, por la práctica creciente en las cárceles bonaerenses.

“A nivel provincial se expandió mucho. Por eso cada año, dos o tres veces, se hacen interunidades y se juega al rugby. El año pasado fuimos a Junín, y antes a Mar del Plata. A Junín fuimos cinco y a Mar del Plata ocho equipos. La infraestructura es diferente en Mar del Plata, por eso se puede hacer. Es una cárcel de 16 hectáreas intramuros, 22 hectáreas extramuros... Acá estamos muy limitados a nuestro espacio. Es más, ellos entrenan en la subunidad, la cárcel nueva. Tenemos el sector A, que tiene 110 años y el nuevo que tiene 18. A futuro la idea es sacarlos a jugar afuera”, dijo.

Los Warriors son entrenados por Lucas Armengol, uno de los profesores de educación física de la unidad.

“El proyecto lleva casi dos años de ejecución. Hoy podemos decir que vemos los frutos de este deporte y principalmente de los valores que transmite, que nos sirven mucho en la parte de la conducta y en el día a día”, afirmó. “Ellos saben que todos los miércoles a la mañana entrenamos y por ahí alguno se acerca a mirar y te pide anotarse. Quieren probar. Lo vamos manejando con un listado de espera por una cuestión de espacio, el cupo no da”, agregó.

El PF es consciente de los prejuicios instalados en la sociedad respecto de este tipo de iniciativas.

“Lo que pasa es que si nosotros no buscamos hacer algo para que cambie la mentalidad de estas personas, cuando salgan será lo mismo o peor. Tratamos de sumar nuestro granito de arena. Con que logremos que uno solo capte o transmita los valores de este deporte y por lo menos intente cambiar, un poco, su situación, para nosotros es suficiente”, afirmó.

“Tenemos gente que se vuelve referente positivos dentro de los mismos pabellones y eso nos sirve para su convivencia en el día a día”, destacó.

¿Qué pasó el viernes en la cancha? Luego de la arenga del capitán Hermes "El Brasileño", Los Warriors jugaron el primero contra Sportiva. Terminaron 2-2 en tries. Después le tocó a El Nacional ante Los Centinelas (1-0 para el club bahiense). En el tercer partido Warriors y Argentino empataron en 3 tries y, finalmente, los locales se dieron el gusto de derrotar al equipo de los guardiacárceles por 4 tries a 2.

“Es importante que los chicos tengan la oportunidad de conocer otro deporte como el rugby, en el que se habla mucho de los valores. Ahí nos dimos cuenta, después de este año y medio de la actividad, cómo entre ellos interactúan de otra manera. Se respetan y respetan las normas del juego. Estamos muy satisfechos. Obviamente es un camino largo que nunca sabés dónde terminará, pero en lo posible lo seguiremos transitando. Somos varias patas de la mesa que sabemos lo importante que es para la gente que está acá adentro. Si podemos colaborar, bienvenido”, dijo Stortoni.

¿Qué parámetros tiene el funcionario para medir la efectividad de este programa y, sobre todo, creer que el rugby es la llave?

“El deporte en sí te educa. Obviamente los que conocemos el rugby creemos que fue clave en nuestra formación como personas. Por eso queremos transmitir esas cosas. Sino me quedaría en mi casa”, dijo al respecto.

“Seguiremos haciendo este tipo de eventos. Quizá en alguna cancha de la ciudad. Esto se hace para tratar que estos chicos que están acá adentro, el día de mañana puedan salir y hayan aprendido que a través del rugby, el sacrificio y del trabajo en equipo se puedan reinsertar en la sociedad”, agregó el ex jugador de Los Pumas.

“Es momento de no quejarse más y empezar a actuar entre todos. Pero no es sólo el Estado, las cárceles... Es entre todos: público, privado y de manera individual. Hay que involucrarse porque todos en definitiva queremos lo mismo: tener un país seguro, una ciudad segura... Los chicos que están acá adentro son igual que nosotros, de carne y hueso. Tuvieron un contexto distinto al nuestro. Quizá estos chicos nacieron en otras circunstancias, con padres con otras circunstancias. Y no por eso hay que marginarlos, sino darles una chance. No sé cuál es la mejor chance. Desde mi punto de vista, esa chance es el rugby”, concluyó.

Así lo vivieron

1

“Fue muy raro, pero divertido. Se nota que los chicos -internos- le están metiendo entrenamiento. No vine la última vez, pero dijeron que mejoraron un montón. En los primeros minutos probamos el nivel que tenían. Entonces nos propusimos tacklear un poquito, porque tienen fuerza y se la aguantan, asi que había que irles abajo. Y en ataque a moverles la pelota”, dijo Manuel Santos, capitán de Sociedad Sportiva.

2

“No tocó empezar con el más difícil, los guardiacárceles. Los muchachos -reclusos- desde afuera nos pedían que les peguemos un poquito, jeje. El partido estuvo muy entretenido, sobre todo leal. Fue una linda experiencia, el poder compartir los valores del rugby con gente que, por errores de la vida, está adentro de la cárcel”, afirmó Facundo Reñones (El Nacional).

3

“Fue una buena experiencia, con chicos que están tratando de aprender y tratan de ir hacia una buena formación de lo que significa el rugby. Es algo diferente vivir una experiencia así, está bueno ayudar y ver un poco otro mundo”, manifestó Franco Coleto (Argentino).

4

“Está bueno, es una cosa distinta ver otra realidad. El partido salió bueno, los chicos jugaron bastante bien. Nos divertimos. Me comí un tackle medio duro... Casi me voy para el otro lado, pero estuvo divertido”, dijo Marcos Köhler (Sportiva).

Ni vigilados, ni vigilantes

No debe sorprender que un equipo de personal del Servicio Penitenciario forme parte del circuito de rugby carcelario. Es una muestra de las distancias que el rugby puede reducir. Bautista Segonds, de Rugby sin Fronteras, organizó 4 partidos entre ex combatientes, isleños y ex jugadores argentinos y británicos en Malvinas, por ejemplo.

“Para nosotros es lo mismo. Acá no hay vigilados ni vigilantes. Es el único momento en el que somos todos iguales. Después cada uno cumple su rol”, explicó Renzo Fantozzi, entrenador de Los Centinelas.

“Somos un equipo de integrantes del Servicio Penitenciario que en 2012 formamos un equipo, en medio de esta movida que había de rugby de internos. En 2014 jugamos el primer partido contra los internos de la Unidad 12 y ahí comenzó todo”, agregó.

“La Jefatura del Servicio Penitenciario nos fue ayudando, con espacios, tiempos y autorizaciones", dijo Fantozzi.