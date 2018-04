"No es bueno legislar al calor de una emergencia emocional en seguridad"

La gobernadora María Eugenia Vidal envió a la Legislatura bonaerense 3 proyectos de ley que comprenden una reforma integral de la Justicia de la provincia de Buenos Aires. El más importante al interés social es la reforma al Código Procesal Penal que, entre otros aspectos, busca potenciar la figura de la víctima y reformar algunos aspectos de los juicios por jurados.

La iniciativa fue elaborada por una comisión de especialistas en la materia convocada por el Ejecutivo, aunque algunas voces críticas sostuvieron que luego se modificó y cuestionaron algunos cambios.

Es el caso de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, que emitió un comunicado titulado "Un camino errado", que entre otros firman dos jueces de nuestro medio: José Luis Ares y María Elena Baquedano.

Los cuestionamientos apuntan a que permitirle a la víctima presentar recursos no hará más que alargar los procesos y recargar la litigiosidad.

"La víctima no pretende ser abogado en causa propia; lo que quiere es no ser víctima (tema de seguridad cidudana, en todo caso policial)", advirtió la Red, para agregar que el camino es "vincular fuertemente a la víctima con los fiscales; no dejarla sola en un proceso".

También atacó ciertas reformas al sistema de juicios por jurados, como convertirlo en excepción y no en regla para los delitos graves y permitirle a los jurados hacer preguntas aclaratorias a testigos.

En la misma línea se manifestó, en diálogo con "La Nueva.", el prestigioso jurista Ricardo Silvio Favrotto, quien fuera presidente de la citada red de jueces penales hasta 2016.

El catedrático, profesor de la Universidad de Mar del Plata, manifestó que los cuestionamientos al proyecto de reforma del CPP son "estructurales y puntuales" y se mostró preocupado por la "elevación de la temperatura emocional en materia de seguridad".

"No es bueno legislar al calor de una emergencia emocional en materia de seguridad. Uno comprende el drama de las víctimas, pero no se puede legislar en función del dolor, sin pensar en el dolor que va a generar el Estado de una manera planificada y racional", explicó Favrotto.

En ese sentido apuntó a la idea de imponer obligatoriamente la prisión preventiva para 11 delitos -todos graves- como regla.

"Esto lo traduzco a la realidad penitenciaria y va a engrosar el colapsado sistema bonaerense. Si a una situación crítica le agregás más presos...Y ya no es poner gente presa, es amontonarla", opinó.

Ojo con las demandas

Por otro lado, el letrado dijo que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos marca la prisión preventiva tiene que ser "marcadamente excepcional" por el estado de inocencia de las personas.

"Con esta situación, el Estado nacional recibirá una importante cantidad de demandas, porque existen muchos antecedentes. En el caso Cabezas, la banda de 'Pepita la pistolera' estuvo meses presa y no tenía que ver con el hecho; (Guillermo) Cóppola y el jarrón, nunca fue condenado; (Juan José) Ribelli y la banda de los policías de la AMIA estuvieron 8 años presos y se dispuso anular todas las actuaciones".

Sobre la figura de la víctima, dijo que, enhorabuena, ganó un protagonismo procesal, porque hasta ahora "es un convidado de piedra en una causa tan propia como la del imputado". Sin embargo, coincidió con la Red en que se incrementará la litigiosidad.

"La víctima puede quedar más satisfecha, pero sucede que el juicio no termina nunca. Al tener un nuevo sujeto procesal, la multiplicidad de recursos conspirará a favor de uno de los grandes males que carcome al sistema judicial: la morosidad".

"Asamblea de consorcio"

En cuanto a los juicios por jurados, el doctor Favrotto cuestionó, al punto de tildarlo de "insólito", que el proyecto habilite a los jurados a realizar preguntas aclaratorias a los testigos.

"Se va a transformar en una suerte de asamblea de consorcio, porque no se establecer ninguna regla en ese sentido", señaló.

También se mostró en contra de ubicar al sistema como excepción y no regla (hasta hoy aquel acusado de un delito grave tiene que renunciar para no ser sometido a juicio por jurados) y de bajar las mayorías (en la actualidad se dicta veredicto condenatorio con 10 de 12 votos para la mayoría de los casos y 12 de 12 para los delitos de prisión perpetua y pasaría a 9/12 y 10/12, respectivamente).

Políticos con la misma matriz

Sin entrar en el terreno de la política partidaria, para Favrotto la gobernadora Vidal tiene "la misma matriz" que su antecesor Scioli.

"Se disponen medidas en la emergencia, para salir del espasmo, pero se generan problemas más graves que la coyuntura, no ya a largo plazo, sino a mediano", dijo.

"Los que han gobernado la provincia de Buenos Aires en los últimos 30 años pensaron en la coyuntura. Y cada vez más nos dejamos guiar por la elevada temperatura emocional de la inseguridad", amplió.

Por ese motivo, reclamó en el parlamento un debate "serio, analítico, responsable y abierto, sin mezquindades políticas" para el proyecto de reforma del CPP.