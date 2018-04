Midget: más de 130 autos para la primera fecha del invernal

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La verificación técnica obligatoria ya es historia. Pilotos debutantes y retornados cuentan los días para acelerar y animar la primera fecha del Campeonato Invernal de Midget 2018, a iniciarse exactamente dentro de 7 días.

Fueron dos días de intensa actividad en el galpón del Club Midgistas del Sur, emplazado en el sector de boxes del Héctor Evaristo Plano. Es que, entre el jueves y viernes de la semana pasada, desfilaron un total de 34 máquinas ante el ojo analítico de la comisión técnica.

Como es sabido, el punto elemental para la aprobación del vehículo de competición se localiza en el aspecto seguridad. En ese sentido, Miguel Conesa, encargado técnico provisional (reemplaza a David Pennachiotti por el invierno), lo dejó claro.

"Tratamos de seguir la línea de David (Pennachiotti) y el Club. En lo que más hacemos hincapié es en el tema de seguridad. Eso no tiene negocio; o está tal cual prevé el reglamento o no corre. Si bien somos muy estrictos, siempre surge algo nuevo, así que, desde ese punto de vista, nunca está cerrado el reglamento. El mensaje para el piloto es claro: 'esto no es por nosotros, es por vos'", sostuvo Miguel, quien en su momento preparó los autos de Gustavo Decker y Néstor Zennaro.

"Salió todo bien, no hubo problemas. Se verificaron más de 30 autos. De los debutantes solo auto no pasó la revisión satisfactoriamente: el de Gonzalo Razquin (N°109). A pesar de que la máquina no estaba terminada, pesó 50 kilos menos de lo que estipula el reglamento, y es mucho. Para no privarlo de correr le dimos tiempo hasta el domingo carrera para que cumpla con todo", agregó.

"Al margen de eso, encontramos autos muy prolijos y bien presentados. Siempre hay detalles, pero se chequearán antes de largar. Por ejemplo, medidas de los porta sensores, la cobertura de la batería, cintos sin homologación o cascos fuera de reglamento, por mencionar algunas fallas", cerró Conesa.

El Midget no tiene límites. El próximo 6 de mayo, un total de 136 máquinas estarán listas para largar. De presentarse todas en pista, la categoría alcanzaría un nuevo récord.

Calendario reducido

El campeonato invernal próximo a comenzar se disputará, por segundo año consecutivo, a cuatro programaciones. Los debutantes y retornados están obligados a disputar todas; mientras que los rankeados del certamen anterior deberán correr al menos tres.

Tras la fecha apertura, el certamen continuará los siguientes días: 3 de junio, 5 de agosto y 9 de septiembre. Además, el Club Midgistas del Sur evalúa, tal como llevó a cabo el ciclo pasado, una jornada de pruebas en el mes de julio. Ello se confirmará próximamente.