A un mes del crimen de Agustina, ¿cambió algo?

Por Pablo Andrés Pascual y Claudio Rodríguez Kiser/policiales@lanueva.com

La muerte de Agustina Bustos en el barrio Rucci marcó un quiebre en Villa Rosas.

Los vecinos venían manifestando desde hacía tiempo su preocupación por la inseguridad, pero el crimen de la estudiante, sucedido el 3 de abril, cuando la apuñalaron para quitarle su mochila, fue la gota que colmó el vaso.

Un día después, un gran número de personas se movilizó hasta la comisaría Sexta para exigir seguridad y justicia. Muchos reclamaron soluciones y otros, como suele pasar en estos casos, hicieron catarsis. Desahogaron su impotencia.

La acción revisora fue inmediata. Relevaron al jefe policial y las autoridades prometieron una serie de medidas para combatir el problema.

Hoy, a casi un mes del drama de Agustina, las sensaciones son ambiguas.

Por un lado están quienes admiten que la presencia policial es mayor en la zona -aunque tienen ciertos reparos porque no descartan que se trate de una medida pasajera y efectista- y, por otro, los que aseguran que aún luego del deceso de la joven los delitos no tienen freno.

“La Nueva.” recorrió el barrio, semblanteó el humor social y reunió algunos testimonios. ¿Cambió algo en Villa Rosas?

Le ofrecieron

una impresora

robada

Mónica, quien hace más de 30 años que vive en esa zona, sostiene que “después de la marcha se ven más patrulleros, pero, de cualquier manera, hubo nuevos delitos. Andan ahora, pero hasta que pase todo esto. Un tiempo y luego nada”.

“No salgo ni loca con el monedero, llevo la plata en el bolsillo y nada más. Hace unos días le pegaron a una chica a la salida del colegio y le robaron a otra”, cuenta.

Marisa Serra tiene un comercio en la zona del barrio Fratercoop y opina que la situación no cambió.

“Lamentablemente seguimos con la misma inseguridad de siempre. Después de que pasó lo de la chica, al otro día ya estaban robando de nuevo en los departamentos del Rucci”.

Admite ver “un poco más de movimiento” policial, pero recuerda que pocas horas después del crimen una persona se presentó en su local para venderle una impresora robada.

“Lo tuve que sacar de prepo, porque no quería salir. Me decía: ‘yo te dejo la impresora y vos me tenés que dar mercadería’. Le dije que ni una cosa ni la otra, porque no compro cosas robadas. Llamamos a la comisaría, porque formamos parte del grupo de vecinos en alerta, pero no vinieron nunca. Les dijimos cómo estaba vestido, pero no pasó nada”.

Marisa sostiene que desde hace un año crearon un grupo de WhatsApp para estar conectados entre los vecinos y tratar de prevenir delitos.

“Son medidas (mayor presencia policial) que no producen un cambio y seguimos en tierra de nadie. Esta parte del Rucci y Fratercoop da la sensación de que fue zona liberada. Desgraciadamente tenemos la enfermedad y necesitamos que nos traigan el remedio”.



En la reunión mantenida el martes pasado con autoridades de la comuna pidieron una serie de medidas para combatir la inseguridad, entre ellas la poda de árboles en la calle Piedrabuena.

“Tapan la iluminación y a la noche es una boca de lobos. Es inexplicable lo que pasa en la plaza del barrio Fratercoop, estamos cansados. El otro día rompieron ramas del sauce para hacer una especie de cueva y meterse ahí atrás. Se drogan y están jalando pegamento”.

Marisa menciona que “ya habíamos tenido una reunión con la comuna y le habíamos dicho si estaban esperando que pasara algo tan grave como una muerte. Acá la tienen y desgraciadamente tuvo que pagar con la vida esta criatura. Lamentablemente seguimos cuidándonos entre los vecinos”.



Sobre los planteos hechos en la última reunión, advierte que van a recibir una respuesta dentro de 20 días. “A esta altura no pedimos, exigimos que nos den una respuesta favorable, porque no se puede vivir más así”.

“Quiero que mi hija y mis nietos vayan a la plaza a disfrutar del lugar, no a ver cómo jalan pegamento. Deseo que mi familia pueda ir y venir y saber que van a volver vivos a la casa. No podés estar con el corazón en la boca y llamándolos para ver si llegaron”, continúa.

La comerciante, por último, considera necesaria una reforma de leyes para evitar que los delincuentes detenidos recuperen la libertad al poco tiempo.

Desde agosto del año pasado, la ley 27.375 -modificó el Código Penal- impide libertades anticipadas a los autores de delitos graves, como el que sufrió Agustina.

“No me bajo del

colectivo si mis

papás no están”

Rocío vive en el Rucci y es estudiante universitaria. Conocía a Agustina y admite que lo sucedido repercutió en su vida.

“La chica vivía a media cuadra de mi casa, cursaba conmigo, tenía mi edad y tomaba el mismo micro que yo. Todo eso te asusta”.

Por ese motivo la inseguridad la obligó a tomar más recaudos.

“Ando en colectivos para todos lados y ahora no me bajo si mis papás no me están esperando. De noche intento no salir si no me pueden llevar o buscar. Todo eso te limita un montón, porque tenés miedo”.

También comenta algunas situaciones registradas en las jornadas siguientes al crimen.

“Dos días después hubo robos. Acá, en el estacionamiento del barrio, también le sacaron la mochila a un chico. En otra ocasión, en el empedrado (por Arias) una chica pasaba en el auto y la empezaron a seguir dos pibes en una moto, apuntándola con una pistola”.



Al igual que Marisa, Rocío confirma que crearon un grupo para intercambiar mensajes entre los vecinos, en el que “vamos alertando de las cosas que pasan”.

La joven admite que hay más patrullajes, que ven pasar autos y camionetas policiales en varios horarios. “Pero los hechos siguen”.

Agrega que “antes teníamos una garita (policial) y estaba más calmo, es como que eso mete presión. Estaría bueno que estuviera de manera fija”.

“Siempre ha habido algún que otro robo, como en todos lados, pero ahora es como que se desató todo”, concluye.

Más patrullajes,

aunque también

más escepticismo

“Se produjo un cambio y la policía pasa frecuentemente”, dice Viviana, propietaria de un quiosco instalado en el corazón del Rucci.

Reconoce el dato positivo, pese a haber padecido la inseguridad en carne propia: sufrió 12 intentos de asalto en su negocio, que hoy atiende por una ventana enrrejada.



“Siempre me supe cuidar sola. Hago horario reducido, no vendo alcohol y si la persona que viene me da miedo, cierro”.

Gisela vive en el barrio y si bien observa hoy una mayor presencia policial, es escéptica sobre la continuidad de la vigilancia.

“Cambió la situación y se ven patrulleros, pero todos sabemos que va a ser por un tiempo nomás, lamentablemente. Es lo que pasa siempre”.

“El tema de los móviles y la policía quizás no evitaba lo que pasó con Agustina, pero hace que uno se maneje un poco más tranquilo y aquel que vaya a hacer algo tenga más dificultades”.

La mujer tiene 3 hijos y también reconoce que el caso de Agustina alteró su vida.

“Tengo una adolescente que ese día, 20 minutos antes, venía del gimnasio. El lugar está a 2 cuadras de mi casa, pero después de lo que paso no la dejamos sola. No podés vivir con miedo, pero tengo otros dos chiquitos y en algún momento le tengo que soltar la mano a la nena. El miedo siempre está presente”.