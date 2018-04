El juego de mesa que enloquece al staff de Bahía Basket

Por Ricardo Sbrana / rsbrana@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

No todo es básquetbol en cada gira de Bahía Basket. Desde hace unos meses, el juego de mesa “Secuencia” es un buen motivo entre los miembros del staff técnico y asistentes para compartir un buen momento con los compañeros de trabajo.

El entretenimiento consta de un tablero, 104 naipes franceses, 48 fichas azules, 48 verdes y 48 rojas. Se puede jugar en equipo -ideal- o de manera individual. Gana quien primero forme secuencias (filas) horizontales, verticales o diagonales de 5 fichas cada una sobre los dibujos de las cartas en el tablero.

Sebastián Ginóbili, entrenador de Bahía Basket, fue quien tuvo la iniciativa de llevar el juego a las giras. Que para tener una idea, entre partidos y viajes llegan a extenderse una semana...

Sepo le contó a “La Nueva.” de qué se trata, cómo llegó el juego a sus manos y, no menos importante, quién es el número 1 en el tablero.

“Es una mezcla de cartas y fichas. El objetivo es armar una especie de ta te ti de 5 fichas en línea. El tablero tiene todas las cartas francesas, de poker, y por cada carta ponés una ficha donde está (la carta) en el tablero. Jugás en parejas o solo, y la idea es formar líneas horizontales, verticales o diagonales”, explicó Ginóbili.

El número de cartas a repartir varía según el número de participantes: 2 jugadores, 7 cartas para cada uno; 12, 2 cartas por cada uno.

El técnico de Bahía Basket lo jugó por primera vez cuando visitó a Manu y familia en aquella invitación que le hizo San Antonio Spurs, para formar parte del cuerpo técnico del equipo que afrontó la Liga de Verano.

“Me quedé tres días con ellos antes de iniciar la experiencia de la Liga de Verano, así que empecé a jugar ahí. Y el juego me gustó, es divertido, sobre todo para jugarlo en grupos grandes como el nuestro (Bahía Basket). Viajamos mucho y nos juntamos siempre en alguna habitación a charlar”, dijo.

Se oyen apuestas para ver quién consigue el “Secuencia” en alguna juguetería del país. Por lo que sabemos, mayores chances por internet.

“Cuando volví a la Argentina, yo sabía que (Adrián) Paenza se lo había regalado a mis viejos. Y como ellos ya ni lo usan, se los robé. ¡Ni les avisé! Pero se enteraron y hace poco me llamaron y me reclamaron: “¿Así que nos robaste un juego?”. Je, ni les avisé que me lo había llevado... Como tiene un tablero grande, más de lo normal, aproveché y lo empecé a llevar a los viajes”, dijo.

Los participantes son los integrantes del cuerpo técnico (Ginóbili, Alejandro Montecchia y Mauro Polla), del cuerpo médico (el profesor Cristian Lambrecht y el kinesiólogo Leandro Amigo) y los auxiliares Facundo Durand (jefe de equipo) y Gerardo Peñalva (utilero).

“No somos equipos fijos. Tiramos reyes y las cartas más grandes juegan juntos. Pero somos siete los que habitualmente jugamos. Entre los perdedores sale uno y entra el que está afuera, por lo que no formamos equipos. Competimos, nos reímos y charlamos un rato”, contó Sepo.

El DT aclaró que no por ser el dueño del “Secuencia” encabeza el ranking de ganadores. Es más, cuentan que el Nº 1 es Alejandro Montecchia, quien ya tiene el propio cortesía de Yuyo y Raquel.

“Por las estadísticas, es el Puma (Montecchia) quien más viene ganando. Mauro (Polla) también. Pero no depende mucho de saber jugar, sino de la fortuna, de encontrar y coordinar con el compañero a pesar que no se puede hablar. No se permiten las señas, aunque alguna se escapa. El éxito dependerá de las cartas que tengan los dos”, agregó.

Antes de ser entrenador, Ginóbili jugó en la Liga Nacional por 20 temporadas (campeón con Libertad de Sunchales en la 2007-08). ¿Horas de colectivo? Miles...

“Cuando era jugador, en los viajes que teníamos, arriba del micro por ahí había alguna mesita y se jugaba al 'uno', al truco y algunos al poker. Pero al Sequence resulta incómodo, no hay lugar físico para desplegar el tablero. Tratamos de hacerlo a la noche en el hotel, en ocasiones cuando volvemos de un partido y estamos con la adrenalina alta y cuesta dormir. Acompañados por unos chocolates y charlas. Lo hacemos cuando el grupo es grande y para gastar el tiempo”, concluyó.

Para tener en cuenta

El Sequence es un juego de estrategia muy popular en Estados Unidos. Está catalogado como un "juego de mesa abstracto", como el ajedrez. Es decir, carente de información oculta o elementos aleatorios. Además de formar filas propias, también se puede bloquear a los oponentes.

Historia. Fue creado por Douglas Reuter (69 años), en Minnesota (EE.UU.). Lo fue ideando en la década del 70, pero recién salió a la venta en 1982 luego de un acuerdo entre el autor y la empresa Jax, que se quedaba con el 80% de las ganancias (desde el año pasado adquirida por la española Goliath). Reuter también patentó otro entretenimiento, denominado QB8, disponible para iPad.

Con el juego a Córdoba. Bahía Basket volará a las 19.20 hacia Córdoba -con escala en Buenos Aires-, para visitar mañana a Atenas (a las 13) y el miércoles a Instituto. El domingo comenzarán los playoffs. Hoy el cruce sería con Obras, en condición de visitante.