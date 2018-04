Facundo García: “Si llego a quedar y puedo elegir, pido la camiseta 21”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Cuando pienso que me cambié en el mismo vestuario que Messi, se me pone la piel de gallina. Te digo la verdad, me cuesta caer, parece un sueño todo lo que me está pasando".

Con la frescura y espontaneidad de un pibe que recién comienza a transitar su carrera como futbolista profesional, Facundo García, la "joyita" de este Olimpo a punto de despedirse del mundo de Primera división, le contó a La Nueva. las sensaciones de su primera convocatoria a la preselección argentina sub 19, que se alista para participar, entre el 28 de mayo y el 5 de junio, de los Juegos Suramericanos en la ciudad boliviana de Cochabamba.

El volante central olavarriense, de 18 años, participó, en el predio de Ezeiza, de las tres practicas que se desarrollaron esta semana (lunes, martes y miércoles), y completó su estadía jugando 25 minutos en el partido informal que la albiceleste, al mando del técnico Sebastián Beccacece, disputó (y ganó 2-0) frente a la Reserva de Quilmes.

"Entré de titular, de doble cinco junto a Julián Palacios, un chico de San Lorenzo. Yo un poco más retrasado, de contención. Agarré mucho la pelota y distribuí con criterio, hasta que recibí una patada en el tobillo derecho y no pude seguir a causa del dolor", contó "Facu".

Y no paró: "Es un orgullo muy grande vestirte con los colores de nuestro país. Lo bueno es que nunca estuve nervioso y cumplí con todo lo que me pidieron. ¿Si hablé con Beccacece? No. El sólo observaba los entrenamientos. Me enteré que debía volver por una nota que llegó al club", expresó el pibe sensación del conjunto aurinegro.

Lo que viene: se tiene que presentar el miércoles venidero en el predio de Ezeiza junto a otros 24 futbolistas elegidos. Permanecerá concentrado hasta el viernes y no viajará a Tucumán con el plantel olimpiense, que el sábado, a las 20, visitará a Atlético por la penúltima fecha de la Superliga.

"No sé cuando darán la lista definitiva de los 22 elegidos, pero estoy muy ilusionado con quedar. Si llego a ser seleccionado y puedo elegir camiseta, me quedo con la 21. ¿Por qué? Es con la que debuté en Olimpo y un número que me está dando suerte", esgrimió García más que feliz.