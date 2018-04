Apertura de sobres: se presentaron tres empresas para la obra del dragado

En la oficina de Gerencia General del Consorcio de Gestión del Puerto, el jueves se llevó a cabo el acto de apertura de los sobres en el marco de la “Licitación Pública N° 01-CGPBB/2018”. La licitación apunta a la realización del dragado de mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en el canal de acceso al sistema portuario de Bahía Blanca; dragado en los canales de acceso a la base naval Puerto Belgrano y a Puerto Rosales; y dragado de los sitios y zonas de maniobras de los puertos Ingeniero White, Galván y Rosales, con sus correspondientes accesos.

Las empresas oferentes fueron China Communications and Construction Company Limited Sucursal Argentina, Van Oord Dredging and Marine Contractors b.v. Sucursal Argentina y Consorcio Boskalis Sudamericana de Dragados.

Por su parte, Dredging International N.V. presentó sobre para esta apertura, aunque se constató que no formuló oferta. Luego del informe de la comisión evaluadora en relación a las ofertas y aspectos técnicos, quedará la decisión final en manos del Directorio del CGPBB.

Se encontraban presentes por parte del Consorcio de Gestión: el presidente Miguel Donadío; el director secretario Enrique Fortunato; la jefa del área administrativa Mariana Grassi; el jefe del área legal Víctor Hugo Colace; el jefe del área de dragado y balizamiento Miguel Ángel Schnegelberger; y el encargado de compras Fernando Ariel Jeva. Por parte de las empresas oferentes se encontraban presentes sus representantes técnicos. El acto fue supervisado por la escribana Silvia Suárez Bras.

Las obras licitadas continúan con el mismo plazo de ejecución programado: cubrir las necesidades de dragado del presente 2018. En el caso del dragado del canal de acceso al sistema portuario de Bahía Blanca y el canal de acceso a la Base Naval Puerto Belgrano, la fecha se definirá con la futura contratista.

En el caso del dragado de los sitios de atraque y zonas de maniobras de los puertos Galván, Ingeniero White y Rosales se prevé el trabajo durante noviembre y diciembre de este año. Transcurrido el 2018, se llevará a cabo otra licitación por un plazo mayor, estimado en 6 años. Es importante destacar que la obra de dragado anterior se hizo con una profundización adicional, que permite que esta demora en el proceso licitatorio no afecte las condiciones operativas y tampoco ponga en riesgo la navegabilidad en canal de acceso y sitios. En este mismo sentido, se prevé un sobredragado adicional en la ejecución de esta licitación.

Cabe recordar que el Puerto de Bahía Blanca tiene una característica fundamental, que es el puerto de aguas profundas más importante de la Argentina, porque permite la entrada de buques con un calado de hasta 45 pies. Bahía Blanca tiene una importancia estratégica porque, por ejemplo, permite que los buques que cargan en la zona de la hidrovía de Rosafé y no pueden completarse, ingresen a nuestro ámbito portuario y de esta manera puedan exportarse buques completos, disminuyéndoles el costo. Por lo tanto, la importancia del dragado se vuelve una ventaja competitiva para el CGPBB.



Destino del refulado



El material de refulado (sedimentos extraídos) deberán ser depositados en tres zonas específicas, elegidas especialmente para no afectar el medioambiente del estuario. El primer intento del Consorcio de Gestión para llevar adelante la obra se realizó en septiembre del año pasado, aunque sin resultados positivos.