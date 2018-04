¿La disputa comercial entre China y EE.UU. puede beneficiar a la soja argentina?

Especial para La Nueva

Mucho se ha hablado recientemente sobre una inminente guerra comercial entre China y Estados Unidos pero ¿qué implicancias tiene esta guerra comercial entre estos dos pesos pesados de la economía mundial para un país de baja relevancia en el comercio internacional como la Argentina? Y más importante aún, ¿podrían las exportaciones argentinas beneficiarse de dicha disputa?

La guerra comercial entre China y Estados Unidos se desató luego de que el mes pasado el presidente norteamericano Donald Trump anunciara una suba de tarifas para la importación de productos chinos por un valor de USD 50 mil millones. Dicho aumento fue justificado por en el hecho de que Estados Unidos mantiene un déficit comercial con China de más de USD 100 mil millones.

La respuesta a estas medidas por parte de China no se hizo esperar. A los pocos días del anuncio de Trump, el Gobierno de Xi Jinping anunció una retaliación comercial a productos norteamericanos por un valor de USD 3 mil millones, entre los cuales aparece la soja. Ahora bien, ¿podría Argentina sacar provecho de esta disputa comercial?

No sería descabellado pensar que la soja, producto de exportación estrella de nuestro país en los últimos 15 años, podría ocupar la porción de las exportaciones de soja que Estados Unidos solía enviar al gigante asiático. El aumento de tarifas de China a la soja estadounidense significa que la proveniente de Argentina sería un 25% más barata para los asiáticos que la de EE.UU.

Ahora bien, ciertos números deben ser tenidos en cuenta antes de sacar conclusiones. De acuerdo al Ministerio de Agroindustria, el año pasado la Argentina exportó a China 7 millones de tonelada de soja. Por su parte, Estados Unidos le envió 27 millones de toneladas de soja por un monto total de USD 14 mil millones. Estados Unidos, Brasil y Argentina (en ese orden) son los mayores exportadores de dicho producto a China.

Datos de febrero del Indec informaron que el sector agrícola y ganadero argentino creció un 2,4% respecto al mismo mes de 2017 (y la economía en general un 5,1%). Sin embargo, esto no significa que el sector agrícola esté en condiciones de aumentar sus exportaciones de soja de forma inmediata. Tres elementos deben ser analizados.

Primero, en estos momentos las capacidades productivas de la Argentina no son las suficientes como para poder ocupar el total de las 27 millones de toneladas que Estados Unidos envía a China, menos aún teniendo en cuenta la sequía que ha golpeado a nuestro país en el presente año. Además, Argentina se ha especializado más en la exportación de aceite y harina de soja para así desarrollar más su industria y no solo en la exportación del poroto de soja (casos de Brasil y Estados Unidos).

Segundo, debemos tener en cuenta que Brasil, cuyo principal socio comercial es China, también está interesado en llenar el cupo vacante que podrían dejar los norteamericanos. Brasil, con una superficie territorial tres veces superior a la argentina y con exportaciones anuales de soja al mundo por un valor de 19 mil millones de dólares, podría intentar expandir su superficie cultivable para así aumentar su producción.

Sin embargo, el país vecino, al igual que el nuestro, no está en condiciones de aumentar su producción como para alcanzar las cifras de EE.UU., ya que una expansión del área cultivable no se puede realizar de un día para otro (compra de tierras, deforestación, preparación del suelo, etc.).

Por último, un elemento clave a la hora de pensar en los beneficios a las exportaciones sojeras argentinas es el hecho de que dichas medidas comerciales de China hacia Estados Unidos tal vez no se mantengan en el tiempo. Esto podría darse por dos razones: una, que las relaciones entre la primera y la segunda economía del mundo se recompongan y por lo tanto se retiren las “sanciones” comerciales, y dos, por el hecho de que no hay forma en que China pueda reemplazar las 27 millones de toneladas de soja que Estados Unidos aporta al mercado del gigante asiático. La soja es un alimento fundamental para el pueblo chino.

La misma se utiliza no solo para consumo humano (en forma de leche y tofu), sino mayoritariamente para la alimentación de animales (principalmente cerdo) que luego son consumidos por las personas. El faltante de soja de forma sostenida en el tiempo afectaría de forma directa la vida del pueblo chino.

Como mencionamos anteriormente, ni Argentina, ni Brasil (tercer y segundo productores mundiales de soja) están en condiciones de proveer a China las toneladas que demanda en un futuro inmediato. Las hambrunas que China ha sufrido durante su historia son un recuerdo muy amargo no solo para el Partido Comunista que gobierna el país, sino también para su pueblo. Pensar que el Gobierno chino permita un faltante de alimentos es inimaginable. Una situación análoga seria que en las mesas de los argentinos hubiera un faltante de pan por falta de granos de trigo en el país.

Entonces, ¿todo esto significa que las exportaciones sojeras argentinas no se beneficiarían del aumento de tarifas chino a la soja estadounidense? No necesariamente, si bien Argentina no podría beneficiarse de forma inmediata por un aumento significativo en el volumen de sus exportaciones sojeras, sí podría beneficiarse por un aumento del precio de la misma.

Es decir, al haber menos oferta de soja en el mercado chino, las leyes de la economía dictan que se produzca un aumento en el precio de la misma. Dicho aumento de precios beneficiará a los exportadores argentinos, quienes exportando cantidades similares obtendrán un mayor monto de dólares. Claro que, la Argentina no solo debería conformarse con algunos dólares de más, sino que debería planear cómo aumentar su producción de soja para poder ocupar la vacante sojera estadounidense antes de que lo haga alguno de nuestros cercanos competidores (dígase Brasil, Paraguay o Uruguay).