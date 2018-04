El pigüense Leandro González, por ahora lejos de Olimpo

Hace unos días, el presidente de Olimpo, Mauro Altieri, dio a conocer públicamente algunos nombres de ex jugadores aurinegros a los que tentó para que regresen al club y puedan reforzar al plantel que afrontará la próxima edición de la B Nacional.

Entre ellos, estaba el del pigüense Leandro González, quien se encuentra de vacaciones después de haber colaborado con goles y buenas actuaciones para la permanencia de Quilmes en la B Nacional (pasado mañana se disputará íntegramente la última fecha y el cervecero tiene libre).

"Con el 'Colo' (Altieri) hablamos siempre y estoy al tanto de todo lo que pasa en Olimpo. Mis representantes son los dueños de una empresa española y la intención de ellos es que yo juegue en algún equipo argentino de Primera o que me vuelva a Europa (jugó en el Omonia Nicosia de Chipre). Mi contrato con Quilmes (hasta junio de 2019) tiene una cláusula de salida ahora en junio, pero te juro que no sé qué va a pasar", manifestó Lea mediante audio de WhatsApp, mientras pescaba junto a dos amigos en la laguna de Chascomús.

"Por ahora no quiero dar notas ni adelantar nada para no crear falsas expectativas. Todavía no tomé una decisión, no sé si Quilmes pretende que siga... La verdad, no sé. Estoy viendo, hay muchos rumores, demasiadas cosas por arriba y nada concreto", indicó el delantero.